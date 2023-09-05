Общество

Как защититься от зарабатывающих на счетчиках гастролеров: советы волгоградцам

Общество 05.09.2023 17:10
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05.09.2023 17:10


Волгоградцев предупреждают о мошенничествах со счетчиками. Как сообщили V102.RU в «Концессиях водоснабжения», чтобы избежать потери денег в лучшем случае, необходимо следовать нескольким правилам.
Так, если вам звонят или приходят лично с предложением о поверке счетчика, необходимо обязательно проверять наличие аккредитации у компании, прежде чем соглашаться на оказание услуг. Чтобы проверить наличие аккредитации, нужно ввести название организации в специальной форме на сайте сервиса Росакредитации. Если же компании в списке нет, то поверка счетчика этой организацией будет считаться недействительной.
В компании заверили, что сотрудники Концессий не обходят квартиры с предложением поверки счетчиков, хотя и оказывают такую услугу. В компании есть своя лаборатория метрологии, в которой можно поверить счетчики как холодной, так и горячей воды.
Оставить заявку на поверку прибора учета можно в будние дни с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по номеру телефона 60-62-47. 
Напоминаем, что срок действия последней поверки можно найти в паспорте счетчика, который выдавался при его установке, в свидетельстве о последней поверке или в платежном документе за коммунальные услуги.
В среднем межповерочный интервал для счетчиков горячего водоснабжения составляет 4 года, холодного - 5-6 лет. Если вы обнаружили, что срок последней поверки истек, то необходимо сразу же обратиться с заявлением в компанию-поверитель.
Если не поверить прибор учета вовремя, то в платежках изменятся суммы начислений за услуги ХВС и ГВС. В первые три месяца после окончания срока действия поверки  плату за холодное и горячее водоснабжение будут рассчитывать по средним показателям за последние полгода. Далее, если абонент так и не сделает поверку прибора учета, начисления за воду будут производиться по нормативу (с учетом повышающего коэффициента 1,5).
Ранее, напомним, V102.RU рассказывало о том, что по квартирам волжан и волгоградцев ходят молодые люди и требуют предоставить доступ к счетчикам. Визиты таких «специалистов» оборачиваются неприятностями для жильцов – счетчики оказываются вдруг с сорванными пломбами, а за их замену с пенсионеров требуют суммы, в несколько раз превышающих расценки у легальных компаний.
На публикацию отреагировали и другие пострадавшие от действий незваных гостей горожане. По их словам, молодые люди, которых пускали в квартиры пожилые люди, заявляли, что проверяют счетчики на предмет наличия магнитов. Также они вводили в заблуждение граждан, сообщая им ложную информацию, что счетчики без магнитов можно приобрести только у них. 

Фото V102.RU

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