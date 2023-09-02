«Это все штиль»: жители юга Волгограда жалуются на едкий воздух

- Возможно, из-за отсутствия ветра ощущается запах сгоревшего ранее камыша или травы, - прокомментировали в ведомстве.
Общество 02.09.2023 19:21
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02.09.2023 19:21
- Возможно, из-за отсутствия ветра ощущается запах сгоревшего ранее камыша или травы, - прокомментировали в ведомстве.
Жители Кировского и Красноармейского районов Волгограда пожаловались в соцсетях на едкий воздух, которым они вынуждены дышать последние дни. Как утверждают волгоградцы, в воздухе явственно ощущается запах гари. Горожане предполагают, что где-то горит камыш.Между тем, в ГУ МЧС Волгоградской области пояснили, что крупных возгораний растительности на юге города сегодня, 2 сентября, не фиксировалось.
- Возможно, из-за отсутствия ветра ощущается запах сгоревшего ранее камыша или травы, - прокомментировали в ведомстве.
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