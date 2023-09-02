Общество

В сотне домов Волгограда отключат горячую воду на 10 дней

Общество 02.09.2023 15:48
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02.09.2023 15:48


Плановые отключения горячего водоснабжения запланированы в Кировском районе Волгограда. Об этом сообщает  V102.RU со ссылкой на комитет ЖКХ Волгоградской области. Об ограничении подачи горячей воды во время проведения профилактических работ предупредили в «Концессиях теплоснабжения».
Горячей воды не будет с 4 по 14 сентября по следующим адресам:
Улицы Кирова 92, 92а,92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 101, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128, 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 147, 149;
Никитина, 119, 121, 125, 125а, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139;
Зины Маресевой 3, 9, 15;
Одоевского 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82;
Федотова, 4;
 Быстрова, 54, 58, 62, 64, 80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 271, 273;
64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 119а, 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 133, 135, 135а, 137, 137а;
Люблинская, 4;
Изоляторная, 2;.
Вельботная, 3, 5;
Закавказская, 1, 2, 2а, 6;
Турбинная, 184, 186, 188, 259;
Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12, 18;
Лячина, 3, 5, 7;
Минина, 4, 10, 16;
Гаря Хохолова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13.


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