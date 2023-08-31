Регоператор установил еще 600 евроконтейнеров в Волгоградской области

Регоператор установил почти 600 евроконтейнеров в Суровикино и сельских поселениях района. Кроме того, как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «ЭкоЦентр», продолжается работа по обновлению тары и в Волгограде. Так, в областном центре заменено уже свыше 300 единиц.

В Городищенском и Светлоярском районах планируется обновить и доустановить недостающие 1000 контейнеров. В Городищенском районе эта работа начнется уже в начале сентября.

По словам директора Волгоградского филиала ООО «ЭкоЦентр» Владимира Шило, замене подлежат металлические контейнеры, а также испорченные и вышедшие из строя. Причины, по которым это происходит, – неправильное обращение с отходами жителей, которые пытаются разместить в контейнеры крупногабаритный, строительный мусор или тлеющие отходы.

Специалисты «ЭкоЦентр» продолжают проводить мониторинг технического состояния контейнеров. Регоператор уточняет, что на постоянной основе производить замену тары должны собственники площадок – УК, ТСЖ, юридические лица, органы местного самоуправления.

«ЭкоЦентр» обращается к волгоградцам с просьбой беречь коммунальное имущество: выносить на контейнерную площадку только отходы, которые образуются в жилых помещениях, не оставлять в контейнерах строительные отходы, не бросать непогашенные окурки и воспламеняющиеся предметы.