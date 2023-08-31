Глава Котово привезла питьевую воду семье с парализованным ребенком

Глава администрации Котово Волгоградской области Наталья Ефимченко привезла сегодня воду семье, которая оказалась в трудной жизненной ситуации из-за проблем с водоснабжением. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал главы администрации городского поселения, несколько емкостей с питьевой водой на первое время были переданы местной жительнице Елене. Глава также пообщалась с женщиной на предмет оказания другой помощи со стороны администрации.

Как сообщало V102.RU, Елена на едином портале ЖКХ Котово и администрации Котовского района оставила полный отчаяния пост. Женщина сообщила, что в доме остался лишь один стакан питьевой воды. При этом она ухаживает за 17-летним парализованным сыном, а ее 4-летняя дочь лежит с высокой температурой. Елена заявила, что не собирается платить за воду, которой невозможно пользоваться.

Напомним, после устранения очередной аварии на водоводе в кранах некоторых домов Котово появилась вода темно-коричневого цвета, в которой невозможно ни вымыть посуду, ни искупаться. Однако в части домов даже такой воды нет. Поездку в город коммунальных катастроф запланировала на 4 сентября первый заместитель прокурора Волгоградской области Светлана Чиженькова.

Фото телеграм-канала Натальи Ефимченко