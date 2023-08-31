Общество

ОМВД в Волгоградской области возглавил 39-летний подполковник полиции

Общество 31.08.2023 09:51
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31.08.2023 09:51


Новый руководитель назначен в ОМВД России по Алексеевскому району Волгоградской области, передает V102.RU. Как сообщили в региональном главке, районное отделение возглавил 39-летний подполковник полиции Дмитрий Марчуков.
Приказ о его назначении подписал начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко. Ранее Марчуков работал в должности заместителя начальника отделения МВД России по Алексеевскому району.
Дмитрий Марчуков родился в г. Новоаннинский Волгоградской области в 1984 году. В органах внутренних дел служит с 2003 года. Имеет высшее юридическое образование. Начал свою деятельность с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОВД Новоаннинского района. В дальнейшем занимал различные должности в органах внутренних дел, в том числе руководящие.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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