Волгоградцам объяснили, где брать справки-допуски к физкультуре





Уже через два дня в Волгоградской области сядут за парты в школах несколько сотен тысяч детей, а со следующей недели в образовательных учреждениях стартуют уроки физкультуры. Кто, как и когда будет выдавать допуски детям, сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения региона.

Так, по информации волгоградского облздрава, физкультурную группу детей определяют специалисты районных поликлиник.

– Профилактические медосмотры проводятся специалистами детских поликлиник по месту прикрепления в рамках ОМС. По их результатам у ребенка определяют группу здоровья, у школьников дополнительно — физкультурную группу, – поясняют в комитете. – Заключения о принадлежности к медицинской группе для занятий физической культурой будут оформлены специалистами детских поликлиник до 31 августа.

На что нужно обратить внимание?

– Если ваш ребенок посещает школу в том же районе, в котором расположена и обслуживающая поликлиника, то справка для физкультуры будет направлена в образовательное учреждение в организованном порядке, – объясняют в облздраве. Иными словами, родителям нет необходимости совершать дополнительных действий – справки поликлиника передаст в школу.

Если же ребенок посещает школу в другом районе, то за заключением необходимо обратиться к участковому педиатру.

Как стало известно ИА «Высота 102», допуски к физкультуре в школах Волгограда ждут уже в первые дни сентября.