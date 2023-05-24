Замгенпрокурора РФ Андрей Кикоть побывал в гостях у жильцов аварийных домов в Волгограде

Сегодня, 24 мая, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть находится с рабочим визитом в Волгограде, где при участии губернатора Андрея Бочарова и прокурора Волгоградской области Дениса Костенко встречается с жильцами аварийных домов. Как сообщает ИА «Высота 102», с утра Кикоть прибыл в Тракторозаводский район областного центра – на улицы Жолудева и Дегтярева.

Так, Андрей Кикоть уже успел побывать в гостях у жителей дома №16 на улице Жолудева. Этот четырехэтажный дом был построен сразу после войны – в 1945 году, а в 2019-м признан аварийной постройкой. Расселить жильцов этого дома планируют только в 2026 году. А вот дому на ул. Жолудева, 18 уже 83 года – здание построено в 1940 году и на сегодня совершенно непригодно для жизни. После двух пожаров и угрозы обрушения 47 квартир здесь уже расселили, жильцы 16-ти ждут своей очереди.

Андрей Бочаров предложил жильцам аварийных домов создать инициативные группы для более плотной работы с властями, как это сделали в свое время обманутые дольщики. По мнению главы региона, это ускорит процесс расселения.

– Вы можете пообщаться с обманутыми дольщиками – там тоже было полное неверие, что эту проблему получится когда-либо решить, – сказал волгоградский губернатор. – Это проблема не одного года. Но если мы сказали решим — мы сделаем это. Так и формируется доверие. Сегодня мы начинаем более активно работать по аварийному жилью, используя наши возможности и опыт, который мы получили с дольщиками. Если люди, оказавшиеся в сложной ситуации, будут вместе с властью работать — проблема решится быстрее.

Андрей Кикоть также призвал волгоградцев быть активнее.

– Если мы будем взаимно идти друг другу навстречу с целью разрешения жилищных проблем — все случится очень быстро. Если кто-то будет пытаться наживаться на этой истории – это затянется, – сказал Кикоть, поручив волгоградским чиновникам плотнее общаться с людьми.

Андрей Кикоть и Андрей Бочаров также выслушали жителей многоквартирных домов с ул. Дегтярёва, 4А, 6 — затем прием граждан продолжился в здании прокуратуры Волгоградской области.

Для справки: