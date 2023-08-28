Общество

Индекс букета к 1 сентября вырос за год в полтора раза

Общество 28.08.2023 14:54
0
28.08.2023 14:54


71% российских школьников планируют дарить букеты учителям на 1 сентября. Их родители в среднем по России потратят на цветы от 1000 до 5000 рублей, выяснили СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» в ходе опроса*.
Абсолютное большинство россиян (87%) отмечают, что цены на цветы стали выше по сравнению с прошлым годом. Соотношение расходов на букеты к общим расходам на подготовку к школе оказалось самым высоким в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а самым низким - в Челябинске и Самаре, следует из индекса букета (соотношение стоимости сбора ребенка в школу к стоимости букетов цветов для учителей), который «Росгосстрах» и банк «Открытие» специально составили к началу учебного года.
19% россиян будут лично дарить букет классному руководителю, а каждый четвертый (23%) планирует преподнести цветы даже нескольким учителям. Еще 28% участвуют в покупке общего букета от всего класса. А 29% вообще не будут дарить цветы учителям на первое сентября. За год количество отказавшихся от данной традиции россиян выросло на 11%.
Каждый пятый респондент (21%) хорошо относится к традиции дарения цветов и преподносит букеты учителям каждый год. Еще 25% считают, что нужно благодарить учителей за их труд, правда отмечают, что расходы на розы и гладиолусы достаточно велики. 16% относятся к цветам для учителей на первое сентября равнодушно и дарят не каждый год. А 38% россиян считают это пустой тратой денег и предпочли бы отдать эти средства на благотворительность.
38% опрошенных планируют в этом году потратить на букет на первое сентября до 1000 рублей, еще 16% — от 1000 до 3000 рублей (в прошлом году таких было 25%), а каждый четвертый - от 3000 до 5000 рублей. 11% респондентов вообще не планируют тратить деньги и просто соберут цветы в собственном саду.
В среднем по стране индекс букета (соотношение стоимости букетов к началу учебного года и общих затрат на подготовку ребенка к школе) оказался равным 10,8 (во столько раз сборы обходятся дороже букетов). По сравнению с прошлым годом общероссийский индекс вырос на 3,6 пункта или в полтора раза. По регионам значения распределились следующим образом:
● Краснодар - 4,9
● Ростов-на-Дону - 5,5
● Омск - 5,8
● Екатеринбург - 5,8
● Санкт-Петербург – 6
● Нижний Новгород – 6
● Уфа - 6,3
● Казань - 6,3
● Волгоград- 6,3
● Красноярск - 6,3
● Москва - 7,5
● Новосибирск - 7,8
● Пермь - 8,3
● Челябинск - 10,6
● Самара - 10,6
● Воронеж - 10
Самыми популярными цветами для букета в честь первого сентября станут гладиолусы (20%), хризантемы (19%) и розы (13%). Еще 17% россиян соберут микс из разных цветов. 60% опрошенных планируют покупать букеты в школу днем или вечером 31 августа, а 25% — утром первого сентября.
* Репрезентативный опрос проведен в августе 2023 года среди 1272 россиян во всех федеральных округах РФ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.08.2023 17:21
Общество 28.08.2023 17:21
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2023 14:49
Общество 28.08.2023 14:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.08.2023 12:35
Общество 28.08.2023 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2023 11:51
Общество 28.08.2023 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2023 11:29
Общество 28.08.2023 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2023 11:28
Общество 28.08.2023 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2023 11:06
Общество 28.08.2023 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2023 10:28
Общество 28.08.2023 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2023 08:38
Общество 28.08.2023 08:38
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2023 21:29
Общество 27.08.2023 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2023 19:57
Общество 27.08.2023 19:57
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2023 16:04
Общество 27.08.2023 16:04
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2023 15:41
Общество 27.08.2023 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2023 13:30
Общество 27.08.2023 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2023 10:59
Общество 27.08.2023 10:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:35
У «книгочеев» из волгоградской ИК-9 отобрали 26 граммов радостиСмотреть фотографии
17:21
Ростовчанка с выдуманным ребенком провернула аферу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:36
Бочаров обсудил с силовиками безопасность волгоградцев с 1 по 10 сентябряСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде ко Дню города запустили аудиогид о жизни на волжских берегахСмотреть фотографии
15:30
Волгоградский выпускник избежит колонии после нападения на одноклассницу с ножомСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде часть АЗС по-прежнему встречают водителей пустыми колонкамиСмотреть фотографии
14:54
Индекс букета к 1 сентября вырос за год в полтора разаСмотреть фотографии
14:49
Южный филиал ПСБ присоединился к празднованию 355-летия КамышинаСмотреть фотографии
14:11
В Волжском в драке убили 30-летнего мужчину у караоке-бараСмотреть фотографии
13:09
Столб черного дыма у Волги напугал волгоградцевСмотреть фотографии
12:40
Более 170 волгоградских нефтепереработчиков приняли участие в конкурсе на звание «Лучший по профессии»Смотреть фотографии
12:35
Глава СКР Бастрыкин осчастливил 20-летнюю жительницу ВолгоградаСмотреть фотографии
11:51
Бочаров выгнал замов, глав городов и сел на линейки 1 СентябряСмотреть фотографии
11:29
В Волжском похоронили погибшего музыканта Артема Максюту с позывным «Отличник»Смотреть фотографии
11:28
«Дотронуться до звезды»: парад звезд на красной дорожке в Волгограде вызвал ажиотажСмотреть фотографии
11:06
Волгоградка отсудила у ООО «Оникс» полмиллиона за пробивший ей голову горшокСмотреть фотографии
10:33
В Волжском водитель Geely сбил ребенка и скрылся с места аварииСмотреть фотографии
10:28
Под Волгоградом 85-летняя бабушка лишилась любимой газеты из-за уволившихся почтальоновСмотреть фотографии
10:20
Под Волгоградом ВАЗ-2112 опрокинулся в реку АксайСмотреть фотографии
09:57
Ночной пожар рядом со школой №30 в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:15
Клиенты Tele2 могут купить Infinix за полценыСмотреть фотографии
08:38
Денис Клявер в розовом выступил в Камышине на дне городаСмотреть фотографии
08:20
«Пропал по дороге к маме»: в Волгограде ищут 43-летнего мужчину со шрамомСмотреть фотографии
08:00
Все-таки она сгорела: в Волгограде ночью полыхнула свалка около школы №30Смотреть фотографии
21:29
В Волгограде 28 августа прогремят грозыСмотреть фотографии
20:46
«Должны были забирать»: «Ротор» сыграл вничью с «Динамо» из Брянска - 1:1Смотреть фотографии
19:57
В Волгограде по красной дорожке прошли звезды кино и театраСмотреть фотографии
19:27
Волгоградский профессор Ирина Максимова – о риске дефолта, сколько будет стоить доллар и почему нужно тратить деньгиСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде в третий раз провалился аукцион на реконструкцию НЭТ за полмиллиардаСмотреть фотографии
17:31
Умирающую мать троих детей откачали в скорой врачи больницы ФишераСмотреть фотографии
 