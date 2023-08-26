







В Волгоградской области до 11 часов 28 августа введен оранжевый уровень погодной опасности из-за атмосферной засухи. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованную Гидрометцентром информацию, опасное природное явление в виде атмосферной засухи прогнозируется в отдельных центральных, северо-восточных и юго-восточных районах Волгоградской области.

В тоже время в регионе снято предупреждение о пожароопасности, которое действовало до 26 августа.

По данным Волгоградского ЦГМС, 28 и 29 августа в Волгограде и районах Волгоградской области, несмотря на спад жары, существенных осадков не ожидается.