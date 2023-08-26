Арбузный царь и Петр I зажгли на фестивале в Камышине

Общество 26.08.2023 16:34
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26.08.2023 16:34
Сегодня, 26 сентября, в Волгоградской области под девизом «Богатырским духом дышат: Фестиваль, Арбуз, Камышин!» проходит юбилейный XV арбузный фестиваль, передает V102.RU. Как сообщили в администрации Камышина, в городе проходят народные гуляния и десятки различных мероприятий, главным героем которых является полосатая ягода.
Открылся фестиваль парадным шествием, которое возглавил Арбузный царь Полосатик. Яркая колонна прошла от Камышинского историко-краеведческого музея до парка «Топольки».
Прибыл на яхте в город и главный дегустатор камышинских арбузов – Петр I.
- Правда, так хорош на вкус ваш камышинский арбуз? – поинтересовался он.
- Отведай, государь, - отвечали ему.
- Воистину зело отменный плод!, - прокричал после дегустации Петр I.
После официальной части и торжественного поднятия флага Арбузного фестиваля стартовали конкурсы.
Один из них - «Арбузные малыши». В этом году в этом конкурсе приняли участие шесть семей. Они соревновались на самое оригинальное оформление транспортного средства. Победителей наградили ценными призами.
Фото: администрация Камышина / t.me
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