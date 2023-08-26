Общество

Коллективный просмотр «Чебурашки» устроят для волгоградцев в амфитеатре

Общество 26.08.2023 09:35
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26.08.2023 09:35



Отечественный фильм «Чебурашка» бесплатно покажут в амфитеатре на Центральном набережной Волгограда. Как сообщили V102.RU в городской администрации, коллективный просмотр картины об ушастом герое начнется в воскресенье, 27 августа в 18.00.
Такой подарок волгоградцам к Дню российского кино решил устроить городской молодежный центр «Лидер», в оперативном управлении которого находится амфитеатр на нижней террасе набережной.
Волгоградский амфитеатр, напомним, рассчитан на 2300 мест. Это одна из самых крупных в стране сцен под открытым небом.
Амфитеатр укомплектован всем необходимым оборудованием: акустической системой, профессиональным световым и сценическим оборудованием, а также светодиодным экраном общей площадью более 100 квадратных метров. 

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