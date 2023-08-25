В Волгоградской области орден Мужества передали отцу погибшего на Украине Ивана Журавлева





Орден Мужества сегодня, 25 августа, передали в городе Котово Волгоградской области отцу погибшего в зоне СВО 22-летнего Ивана Журавлева. Информацией об этом в социальных сетях поделился глава Котовского района Сергей Чумаков. Отец бойца служит настоятелем Свято-Троицкого прихода в селе Перещепное.

– Сегодня вручил государственную награду отцу Ивана Журавлеву Владимиру Ивановичу, – рассказал Сергей Чумаков. – На вручении награды присутствовали Благочинный Камышинского округа Волгоградской епархии протоиерей Карпец А.М. и военный комиссар Котовского и Даниловского районов Воложанин А.Г. Подвиг нашего земляка навсегда будет вписан в историю нашей страны, области и Котовского района. Вечная память герою!





Как сообщало ранее ИА «Высота 102», Иван Журавлев погиб на Украине 19 января. Погибший был выпускником Котовской средней школы № 6.

– Иван окончил девять классов нашей школы в 2017 году. В отличники не рвался, но был очень воспитанным, доброжелательным и справедливым, никогда никого не обижал, писал стихи. Потом поступил в Дубовский зооветеринарный колледж, из которого он впоследствии ушел. Сказал, что не его, – рассказывала журналисту ИА «Высота 102» директор школы Ольга Гаджирамазанова. – Отслужил срочную службу. В армию пошел осознанно. Очень серьезно к этому относился. После демобилизации работал в Котово и Волгограде в сфере торговли. Его мобилизовали в первые три дня после указа.

Сообщалось, что 19 января 2023 года по позиции, на которой находился Иван Журавлев, ударил танк. Молодой человек скончался в результате осколочного ранения в грудь. 26 января прошли похороны в селе Нижние Коробки Котовского района.

В школе, где учился Иван, сделали уголок памяти.