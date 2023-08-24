Тромб из головы удалили в Волгограде жительнице Санкт-Петербурга









Волгоградские врачи спасли 43-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу из-за резкого ухудшения здоровья, передает V102.RU.

Как сообщили в региональном комитете здравоохранения, женщина находилась в Волгограде в гостях у родственников и, проснувшись утром, почувствовала себя плохо. Она не могла встать с кровати из-за слабости, а левая нога и рука онемели.

Скорая помощь доставила пациентку в волгоградскую областную клиническую больницу № 1, где ее обследовали. В результате был выявлен тромбоз средней мозговой артерии справа.













- В рентгеноперационной отделения сосудистой хирургии, оснащенной современным ангиографом, хирургами была выполнена тромбэкстракция с регрессом неврологической симптоматики, - рассказали в облздраве.

Сейчас пациентка чествует себя лучше и продолжает лечение в отделении анестезиологи-реанимации.

Врачи напоминают, что инсульт - это внезапный перебой кровоснабжения, который приводит к гибели нервных клеток. Инсульт имеет характерные симптомы – это острая головная боль, сопровождаемая тошнотой и рвотой; онемение или слабость руки или ноги; нарушение речи; потеря равновесия; головокружение; потеря сознания. А также низкое или наоборот повышение артериальное давление.

Распознать инсульт помогут следующие маркеры:

- при инсульте человек не может улыбнуться - уголок рта опущен;

- при попытке поднять обе руки, одна рука останется неподвижной;

- речь человека неразборчива.

При появлении первых симптомов инсульта нужно срочно вызвать скорую помощь. Необходимо рассказать диспетчеру о своих подозрениях и точно описать всё, что произошло.



