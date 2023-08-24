Тромб из головы удалили в Волгограде жительнице Санкт-Петербурга

Общество 24.08.2023 22:03
0
24.08.2023 22:03
Волгоградские врачи спасли 43-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу из-за резкого ухудшения здоровья, передает V102.RU.
Как сообщили в региональном комитете здравоохранения, женщина находилась в Волгограде в гостях у родственников и, проснувшись утром, почувствовала себя плохо. Она не могла встать с кровати из-за слабости, а левая нога и рука онемели.
Скорая помощь доставила пациентку в волгоградскую областную клиническую больницу № 1, где ее обследовали. В результате был выявлен тромбоз средней мозговой артерии справа.
- В рентгеноперационной отделения сосудистой хирургии, оснащенной современным ангиографом, хирургами была выполнена тромбэкстракция с регрессом неврологической симптоматики, - рассказали в облздраве.
Сейчас пациентка чествует себя лучше и продолжает лечение в отделении анестезиологи-реанимации.
Врачи напоминают, что инсульт - это внезапный перебой кровоснабжения, который приводит к гибели нервных клеток. Инсульт имеет характерные симптомы – это острая головная боль, сопровождаемая тошнотой и рвотой; онемение или слабость руки или ноги; нарушение речи; потеря равновесия; головокружение; потеря сознания. А также низкое или наоборот повышение артериальное давление.
Распознать инсульт помогут следующие маркеры:
- при инсульте человек не может улыбнуться - уголок рта опущен;
- при попытке поднять обе руки, одна рука останется неподвижной;
- речь человека неразборчива.
При появлении первых симптомов инсульта нужно срочно вызвать скорую помощь. Необходимо рассказать диспетчеру о своих подозрениях и точно описать всё, что произошло.
«Песочницы и даже качели»: в горпитомнике Волгограда открыли игровую площадку для бездомных щенков24.08.2023 19:39
Общество 24.08.2023 19:39
Облздрав: волгоградка 19 лет жила со швейной иглой в животе24.08.2023 18:36
Общество 24.08.2023 18:36
Стали известны подробности экстренной посадки самолета в Волгограде24.08.2023 17:02
Общество 24.08.2023 17:02
Резвящихся крыс рядом с многоэтажкой сняли на видео волгоградцы24.08.2023 16:38
Общество 24.08.2023 16:38
Бюст Отара Джангишерашвили открыли 24 августа в Волгограде24.08.2023 16:10
Общество 24.08.2023 16:10
Волгоградская область выполняет госсзадачу по продовольственной безопасности24.08.2023 15:52
Общество 24.08.2023 15:52
Синоптики: грозовой фронт надвигается на Волгоградскую область24.08.2023 14:42
Общество 24.08.2023 14:42
В Волгограде первоклассникам помогут собраться в школу24.08.2023 13:57
Общество 24.08.2023 13:57
На приеме у губернатора волгоградцам пообещали пещеры и газ вместо дров24.08.2023 12:22
Общество 24.08.2023 12:22
В Краснооктябрьском районе подключили новый водопроводный узел24.08.2023 11:14
Общество 24.08.2023 11:14
«Хватит нас динамить!»: в волгоградском общежитии жильцов бьет током из-за текущего стояка24.08.2023 09:10
Общество 24.08.2023 09:10
РПН: в Волгоградской области количество укушенных животными выросло до 6877 человек24.08.2023 08:20
Общество 24.08.2023 08:20
Авиалесоохрана: за три дня в волгоградских лесах потушили три крупных пожара23.08.2023 21:53
Общество 23.08.2023 21:53
В центре Волгограда за забором нареставрируют на 15 миллионов рублей23.08.2023 21:36
Общество 23.08.2023 21:36
В Волгограде 50 детей участников СВО получили подарки ко Дню знаний23.08.2023 19:51
Общество 23.08.2023 19:51