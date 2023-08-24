Синоптики: грозовой фронт надвигается на Волгоградскую область





В Волгоградской области, по прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой Волгоградский ЦГМС, температура воздуха при этом будет оставаться комфортной – не выше +28 градусов.

– 25 августа в отдельных районах Волгоградской области ожидаются кратковременные дожди, грозы. Днем местами возможны порывы ветра до 14 м/с, в отдельных районах – до 20 м/с, – говорится в краткосрочном прогнозе волгоградских синоптиков. – Температура воздуха днем в Волгоградской области составит в пятницу +24 градуса, местами – до +28 градусов.

26 августа в Волгоградской области осадков не ожидают, а вот в воскресенье, 27 августа, снова возможны дожди и грозы. При этом 27 августа температура воздуха днем составит в среднем по региону + 26 градусов.