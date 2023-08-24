РПН: в Волгоградской области количество укушенных животными выросло до 6877 человек

Общество 24.08.2023 08:20
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24.08.2023 08:20
В Волгоградской области зафиксирован рост количества обратившихся в медучреждения в связи с риском заражения вирусом бешенства. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, так, с начала года число укушенных животными жителей составило 6877 человек. Это на 17% превышает количество случаев за аналогичный период 2022 года и на 44% - среднемноголетний уровень.
К счастью, случаев заболевания бешенством в 2022 году и за истекший период 2023 года среди населения области не зарегистрировано.
В то же время, обращают внимание в РПН, последнее десятилетие характеризуется значительным распространением бешенства среди диких и домашних животных, причем уровень заболеваемости имеет тенденцию к росту.
Напомним, бешенство – смертельное вирусное заболевание для животных и людей. Если заболевание уже имеет клинические проявления - вероятность летального исхода 100%.
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