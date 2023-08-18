В Волгоградской области 2 сентября изменят расписание пригородного поезда

В Волгоградской области задумались об изменении расписания пригородного поезда Канальная — Волгоград-1. Как сообщает V102.RU, новый график введут уже в начале сентября.

— С 2 сентября меняется расписание пригородного поезда, курсирующего по маршруту Канальная — Волгоград-1. Со станции Канальная подвижной состав Он будет отправляться по средам, субботам и воскресеньям в 16.03 (раньше на 2 часа 21 минуту). Время прибытия на конечную станцию Волгоград-1 — 17.25 (раньше на 2 часа 21 минуту), — пояснили информагентству в пресс-службе Приволжской ЖД.

Уточняется, что непривычный график будет действовать до 15 ноября 2023 года. Пассажиров настоятельно просят заранее ознакомиться с расписанием при планировании будущих поездок.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»