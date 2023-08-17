В соседнем с Волгоградом Энгельсе дети массово болеют энтеровирусом

В соседней с Волгоградской Саратовской области с начала года зафиксировано 133 случая энтеровирусной инфекции. При этом чаще всего, сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на министра здравоохранения региона Олега Костина, заболевают саратовские дети. В связи с неблагополучными показателями в регионе рассматривают возможность переноса начала учебного года.

Журналисты уточняют, что большинство больных выявлено в Энгельсе и в Саратове. Единичные зарегистрированы в Балашове, Ершове, Красном Куте и Новоузенске. К счастью, смертельных случаев не зафиксировано.

– Рост произошел в 14 раз, а по Энгельсу – страшно сказать – в 70 раз, – цитирует «СарИнформ» саратовского министра. – Из 133 заболевших энтеровирусной инфекцией у 126 нашли менингит.

Также сообщается, что в Саратовскую область прибыли специалисты Минздрава из-за обеспокоенности по поводу правильности лечения пациентов со стороны саратовских врачей и желанием убедиться, «что все мероприятия проводят верно». Не исключено, что учебный год в соседнем регионе стартует позже обычного.

– Мы должны быть честными с населением. У энтеровируса долгий инкубационный период, он быстро распространяется. Если среди детского населения есть высокая заболеваемость, высока вероятность, что она попадет в школу. Если будет наблюдаться неблагополучная эпидемиологическая ситуация у населения, вероятность переноса учебного года есть, – сообщили саратовские специалисты.