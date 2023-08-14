Общество

В Волгоградской области среди новых судей оказался ветеран войны

Общество 14.08.2023 19:35
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14.08.2023 19:35


Президент России Владимир Путин сегодня, 14 августа, своим указом № 607 назначил шестерых судей в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, полномочия служителей Фемиды устанавливаются сроком на шесть лет. 

Согласно тексту опубликованного документа, председателем Дубовского районного суда назначен Андрей Лисовский, который в декларации о доходах за 2021 год обнародовал общий доход в размере 4 530 193 рублей и квартиру в индивидуальной собственности площадью 93,6 «квадрата». Исполняющий обязанности председателя суда до этого был Александр Репин. 

Председателем Волгоградского гарнизонного военного суда стал Игорь Ткаченко, до этого возглавлявший Архангельский гарнизонный военный суд.  Подполковник юстиции запаса, ветеран боевых действий в свое время окончил Владикавказское высшее военное командное училище ВВ МВД РФ и начинал свою карьеру в Махачкалинском гарнизонном военном суде. Временно исполнял обязанности главы военного суда Василий Боховко. 

Интересно, что Боховко тем же указом президента теперь переместился в кресло судьи Волгоградского областного суда. Компанию ему составили Светлана Дрогалева, отправлявшая правосудие в Ворошиловском районном суде Волгограда и Вера Трусова, трудившаяся в Кировском райсуде города-героя. 

Также переместилась географически Екатерина Гудкова, которая ранее числилась в Краснослободском районном суде, а теперь перешла на работу в Среднеахтубинский райсуд Волгоградского региона.  

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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