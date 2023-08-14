Общество 14.08.2023 11:23
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14.08.2023 11:23
Волгоградские железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции провели профилактические рейды на станциях Арчеда, Суровикино и Себряково, расположенных на территории крупных областных центров.
Акции состоялись в рамках профилактических мероприятий по предотвращению несчастных случаев с детьми и подростками в период летних школьных каникул.
В ходе рейдов железнодорожники напомнили местным жителям о необходимости соблюдения правил поведения на объектах стальной магистрали и раздали информационные памятки.
-Напоминаем, железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности. Переходить пути можно только в оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Запрещается ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, пролазить под вагонами, перелезать через автосцепные устройства и забираться на крыши вагонов, - обратились к жителям региона железнодорожники.
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