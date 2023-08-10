Под Волгоградом похоронили 24-летнего мобилизованного Владимира Татаринова

Общество 10.08.2023 12:17
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10.08.2023 12:17
В Котельниково Волгоградской области накануне, 9 августа, простились с погибшим на СВО Владимиром Татариновым. Как сообщили V102.RU в администрации Котельниковского района, участнику спецоперации было 24 года. Церемония прощания состоялась в здании дома культуры Котельниковского городского поселения.
Корреспонденту V102.RU в администрации района пояснили, что Владимир Татаринов был мобилизован осенью прошлого года. Он не успел создать свою семью. У погибшего воина остались родители и другие родственники.
Фото администрации Котельниковского района VK.com
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