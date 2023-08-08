



В Центральном районе Волгограда сотрудники отделения дорожного надзора ОГИБДД городского УМВД России искали и нашли дорожные знаки-невидимки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области, скромно прячущиеся в ветвях деревьев указатели были обнаружены на нескольких улицах, а кое-где знаков не оказалось вовсе.

– На Набережной им. 62-й Армии выявлены недостатки в организации пешеходных переходов, – рассказали по итогам проверки в главке полиции. – Это, в частности, плохая видимость дорожных знаков и нарушение целостности лицевой поверхности. На улице Глубокоовражной зафиксировано отсутствие дорожных знаков «Пешеходный переход». Здесь же плохо различается дорожная разметка, а дорожные знаки не имеют щитов со светоотражающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета.





Аналогичные недостатки, по сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, выявлены и на улице Краснознаменской. Здесь также в неудовлетворительном состоянии подходы к пешеходному переходу.

– Ну улице Пушкина зафиксированы плохая видимость дорожных знаков приоритета, отсутствие дорожной разметки, предназначенной для разделения транспортных потоков, – добавляют в волгоградской полиции.

По выявленным недостаткам со стороны Госавтоинспекции будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством РФ. Напомним, что за дорожные знаки в городе отвечает департамент городского хозяйства администрации Волгограда.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области