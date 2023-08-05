Общество

Рождение цифрового рубля и кара для коррупционеров: какие законы вступят в силу в августе

Общество 05.08.2023 17:48
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05.08.2023 17:48


В России в августе вступают в силу ряд законов, которые ужесточают наказание для коррупционеров, усиливают контроль за иноагентами и дают рождение цифровому рублю, сообщает V102.RU со ссылкой на Госдуму РФ.
Знакомьтесь: рубль
Цифровой рубль стал новой формой денег в России. Теперь им можно расплачиваться. Как поясняют законодатели, с 1 августа текущего года платежи в стране могут осуществляться наличными и безналичными деньгами, а также цифровым рублем. Банк России будет следить за безопасностью переводов и их надежностью.
Новый доход Социального фонда РФ
Еще одно новшество этого месяца – продажа на торгах жилья коррупционеров. Заниматься этим будет государство и так пополнять бюджет. 
- Речь идет о жилье, полученном в результате коррупционных нарушений или в отношении которого не представлены сведения, подтверждающие его приобретение на законные доходы, - пояснили в Госдуме.
Раньше его могли только отдавать на социальные и государственные нужды. Теперь деньги, вырученные от продажи такой недвижимости, будут перечислять в Социальный фонд РФ.
Иноагенты и лица им помогающие
С 4 августа в России усиливается контроль за иноагентами. Теперь соблюдать предусмотренные законом ограничения обяжут и лиц, которые взаимодействуют с иноагентами. Разрешаются внеплановые проверки в отношении иноагентов и тех, кто им помогает обходить требования закона. За невыполнение предписания Минюста РФ об устранении нарушений законодательства об иноагентах будет штраф до 300 тысяч рублей.
«Цифровая» охота
С 6 августа ряд услуг в сфере охоты переводятся в «цифру». Так, в электронной форме будут выдаваться разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, а также документы на проведение их акклиматизации, переселения или гибридизации.
Для Минобороны
С 17 августа Минобороны РФ сможет создавать и обновлять морские навигационные пособия — официальные издания для мореплавателей, включающие лоции, описания маяков и огней, извещения мореплавателям, таблицы приливов и иные сведения, необходимые для планирования и отображения пути судна на предполагаемом рейсе, нанесения на карту или контроля местоположения судна на протяжении всего маршрута.
Снижение угрозы техногенных катастроф
При банкротстве с 24 августа текущего года расходы на снижение угрозы или недопущение техногенных и экологических катастроф будут погашать вне очереди. Этому типу долгов будет дано преимущество перед любыми другими требованиями кредиторов. Предварительное обращение конкурсного управляющего в арбитражный суд для этого не требуется.
Колонии при ЧС и военном положении
В России расширили перечень оснований для установления в исправительных учреждениях режима особых условий. С 28 августа такой режим может вводиться в случае, если в России или отдельных ее местностях установлен режим повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или военного положения, а также при угрозе вооруженного нападения. 
В таком случае в учреждении могут изменить распорядок дня, ввести усиленную охрану и особый порядок доступа на объекты.
Водители пойдут за справкой
Теперь до 1 сентября водители такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, машинисты метро должны предоставить работодателю справку об отсутствии судимости или о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. Иначе их уволят.
- Это норма закона, который запрещает лицам, имеющим непогашенную или неснятую судимость за ряд тяжких и особо тяжких преступлений, работать водителями такси и общественного транспорта, - поясняют в Госдуме.

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