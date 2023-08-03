Общество

В Краснооктябрьском районе открылась новая стоянка на 110 мест

Общество 03.08.2023 10:34
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03.08.2023 10:34


Благоустроенное парковочное пространство для автомобилей работников «Красномго Октября» появилось рядом с КПП-15 на площади Возрождения.
На стоянке площадью более 3500 квадратных метров теперь можно с комфортом разместить более 110 автомобилей, предусмотрены места для лиц с ограниченными возможностями, нанесены линии разметки. По просьбам работников здесь обустроена и парковка для велосипедов.
В ходе мероприятий по обновлению рабочие демонтировали старое изношенное покрытие, затем уложили шлаковый щебень и новое асфальтобетонное полотно повышенной прочности. В ближайшее время специалисты установят 293 метра панелей сетчатых металлических 3D ограждений и смонтируют освещение. 
Отметим, что в ремонте стоянки было использовано более 2 500 тонн заводского щебня, который образуется в процессе производства металла, что позволило сэкономить затраты предприятия.
Напомним, что общая протяженность отремонтированных дорог на предприятии – 1 100 метров, обустроено также покрытие заводских заправок площадью 3500 квадратных метров. В планах на этот год обновление еще трех километров дорожного покрытия, нескольких площадок у зданий столовой, склада и других.

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