В Краснооктябрьском районе открылась новая стоянка на 110 мест





Благоустроенное парковочное пространство для автомобилей работников «Красномго Октября» появилось рядом с КПП-15 на площади Возрождения.

На стоянке площадью более 3500 квадратных метров теперь можно с комфортом разместить более 110 автомобилей, предусмотрены места для лиц с ограниченными возможностями, нанесены линии разметки. По просьбам работников здесь обустроена и парковка для велосипедов.

В ходе мероприятий по обновлению рабочие демонтировали старое изношенное покрытие, затем уложили шлаковый щебень и новое асфальтобетонное полотно повышенной прочности. В ближайшее время специалисты установят 293 метра панелей сетчатых металлических 3D ограждений и смонтируют освещение.

Отметим, что в ремонте стоянки было использовано более 2 500 тонн заводского щебня, который образуется в процессе производства металла, что позволило сэкономить затраты предприятия.

Напомним, что общая протяженность отремонтированных дорог на предприятии – 1 100 метров, обустроено также покрытие заводских заправок площадью 3500 квадратных метров. В планах на этот год обновление еще трех километров дорожного покрытия, нескольких площадок у зданий столовой, склада и других.