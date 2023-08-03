Ежегодный благотворительный забег «Достигая цели», запланированный на 5 августа в Энгельсе, будет проведён в онлайн-формате. Такое решение принято на основании постановления правительства Саратовской области «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения энтеровирусной инфекции». Принять участие в онлайн-забеге все желающие волгоградцы смогут с 5 по 13 августа.

Изменение формата мероприятия не повлияло на порядок сбора средств для помощи юной Анне Татариновой, которой поставлен диагноз очень редкого заболевания (в России такой случай единственный) «Генетический синдром КАТ 6 А». Все желающие могут перевести любую сумму (от 100 рублей) в категории «Не бегу, но помогаю» или оплатить стартовый взнос для участия в онлайн-забеге.

Сделать это можно на странице забега.