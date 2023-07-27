В Волгограде сегодня, 27 июля, в областном главке МЧС спасатели, поисковики и местные власти подвели промежуточные итогу купального сезона в регионе. Как сообщает V102.RU, на брифинге озвучили статистику по несчастным случаям на воде, рассказали о слежке за отдыхающими и озвучили, ждать ли горожанам открытия обещанных пляжей.

В ходе встречи озвучили и печальную статистику по числу происшествий на воде. Больше половины всех случаев происходит на диких пляжах. Дети становятся жертвами беспечности взрослых. Зачастую родители, оказываясь на отдыхе, полностью забывают о своих прямых обязанностях, что приводит к печальным последствиям.

— Всего с начала года на водоемах области зарегистрировано 46 происшествий, погибли 33 человека, в том числе четверо детей. С начала купального сезона в этом году в Волгоградской области зафиксировано 24 происшествия на воде, 20 человек погибли, в том числе четверо детей. В Волгограде за аналогичный период зарегистрировано семь происшествий, пятеро взрослых погибли. Если брать по городу, то в Центральном, Советском и Кировском районах утонуло по одному человеку. В Красноармейском, к сожалению, погибли двое, — отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Волгоградской области Виктор Староверов. — В Волжском в этом сезоне зафиксированы три происшествия на воде, четверо погибли, из них — двое дети. В Михайловке погиб один ребенок. По Среднеахтубинскому району ежегодно очень напряженная ситуация. С начала лета в этом году зарегистрировано три происшествия, двое взрослых погибли. При этом работа, направленная на профилактику, приносит свои плоды. В прошлом году здесь фиксировали восемь происшествий.





Тем не менее, Староверов сообщил, что по сравнению с прошлым годом в этом сезоне на 33% наблюдается снижение ЧП на воде.

— В 2022-м за купальный сезон в Волгоградской области зафиксировано 36 происшествий. По погибшим снижения нет. Цифра остановилась на 20 погибших, но у нас ухудшилось в 2023 году положение по Волгограду. Если в прошлом сезоне зарегистрировано всего четыре происшествия и двое погибших, к сожалению, детей, то в текущем году идет увеличение — погибли уже пятеро, — говорит спасатель. — В Волжском также ухудшилось положение по происшествиям на воде (три в прошлом и три в этом году), снижения нет. Однако в 2023-м увеличилось число погибших до четырех. В прошлом году в городе-спутнике утонул один взрослый.

Виктор Староверов связывает ухудшение статистики по Волгограду и Волжскому с прошедшей эпидемией ковида и началом СВО.

— На мой взгляд, в первую очередь, на ухудшение ситуации в Волгограде повлияла, во-первых, эпидемия коронавируса. Как мы знаем, был введен запрет на выезд из региона. Теперь проходит специальная военная операция. Люди предпочитают отдыхать больше в области, отправляются к воде. Мы наблюдаем на протяжении уже нескольких лет увеличение количества отдыхающих именно в тех местах, которые я выше озвучил, там, где фиксируются сегодня происшествия.





По словам директора ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области» Александра Романенко, на период купального сезона создано 20 маршрутов патрулирования.

— Большинство этих маршрутов пролегает по Волге. Каждый рейд не для галочки. Сотрудники по несколько раз в день патрулируют заданные маршруты, наблюдая из бинокля за ситуацией на берегу. При возникновении вопросов с отдыхающими проводятся разъяснительные работы, раздаются памятки, если необходимо, то составляются протоколы за нарушения действующего законодательства. На сегодня проведено больше 2000 профилактических мероприятий, — отметил Романенко. — Самое опасное место для купания за последние годы — у памятника «Гаситель». В прошлом году за сезон там утонули два человека, в этом — один. По остальным местам нельзя сказать, что где-то чаще тонут, где-то реже. Полностью перекрыть такие территории мы тоже не можем, но, тем не менее, Волгоград перекрываем патрулями достаточно плотно.

Отмечается, что рейды проводятся каждый день вместе с МЧС, полицией и сотрудниками администрации Волгограда. Частота патрулирования зависит, в том числе от погоды и времени суток. Самый пик приходится на дневные часы.

За купание в запрещенных местах законом предусмотрен штраф от 500 до 4000 рублей. К административной ответственности уже привлекли более 90 отдыхающих. Возбуждено больше 400 административных дел в отношении владельцев и пассажиров маломерных судов.





Не секрет, что для волгоградцев из года в год одной из болезненных тем остается открытие достаточного числа пляжей, где можно спастись от духоты и прозаичных будней. Начальник отдела департамента городского хозяйства администрации Волгограда Ренат Юдаев заявил, что в скором времени горожане смогут оценить еще три локации.

— Открытие заявленных ранее мест отдыха в Центральном, Кировском и Тракторозаводском районах затягивается не по причине работы мэрии, а по вине инвестора. Возникают некоторые проблемы, которые мы стараемся помочь решить, но не все в наших силах. К примеру, всплывают какие-то финансовые вопросы. Мы работаем над этим. Надеемся, что в самое ближайшее время они откроются, — заявил Юдаев, отметив, что не владеет информацией по состоянию взятых ранее проб воды, воздуха и почвы, которые влияют на итоговое решение по открытию.

Представитель департамента городского хозяйства пояснил, что в планах открытие еще трех мест отдыха у воды состоится примерно через две недели, «если не отпадет желание у инвестора».

При этом Виктор Староверов от ГУ МЧС заявил, что уже 8 августа волгооградцы смогут официально плавать на пляже в микрорайоне Тулака.

— Буквально в пятницу мы получили декларацию, согласно которой, разрешено купание на пляже в Советском районе, — добавил представитель регионального главка МЧС.

В Telegram-канале «Высоты 102» подписчики информагентства не знают, то ли радоваться этому, то ли плакать, ведь лето уже почти заканчивается. Впрочем, нашлись и те, кто предлагает подождать до осени.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»