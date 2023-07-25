Общество

От язвы до комы: волгоградский врач назвал смертельное сочетание лекарств и алкоголя

Общество 25.07.2023 20:31
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25.07.2023 20:31


Одновременный прием лекарств и алкоголя может серьезно навредить человеческому организму, вплоть до летального исхода. Главный внештатный специалист токсиколог комитета здравоохранения Волгоградской области Сергей Ларионов рассказал V102.RU, к чему может привести смешивание алкогольных напитков и различных медицинских средств. 

Алкоголь и аспирин 

— Такая смесь воздействует на слизистые оболочки желудка, что может привести к гастриту и более сильным повреждениям, вплоть до язвы, — рассказывает специалист. — Сочетание алкоголя и аспирина усиливает токсическое действие на центральную нервную систему. Были и такие случаи, что люди теряли слух. Если не лечить подобное, то после сильнейшего токсического воздействия процесс восстановления займет достаточно продолжительное время. 

Алкоголь и кофеин (эфедрин, теофедрин) 

— Усиливается нейролептическое острое интоксикационное воздействие. Возможны психозы, галлюцинации, потеря во времени и пространстве. Сильное воздействие подобное сочетание оказывает на сердце и сосуды. Возможны тахикардия, аритмия, нарушения ритма сердца. Вплоть до гипертонического криза, — говорит врач.   

Алкоголь и мочегонные (гипотензивные средства — снижающие уровень АД) 

— При таком сочетании резко снижается артериальное давление. Возможно стойкое снижение вплоть до того, что человеку придется применять в дальнейшем определенные лекарства, чтобы нормализовать показатели. Сочетание алкоголя и гипотензивных средств может привести к полной блокаде передачи импульса сердечной мышцы, к остановке сердца, — добавляет токсиколог.  

Алкоголь и парацетамол 

— Сам по себе парацетамол — препарат очень агрессивный. Он действует на печень, постепенно разрушая ее. Прием этого лекарства с алкоголем усиливает разрушительный эффект, что может привести к некрозу печеночной ткани. Все дегенеративные процессы происходят быстрее. Эффект проявляется очень быстро — в течение 12-18 часов. В то время, как при передозировке лишь парацетамолом негативные последствия могут дать о себе знать только на вторые-третьи сутки после приема, — утверждает медспециалист.  

Алкоголь и нейролептики  

— Подобное сочетание вызывает нарушения психической деятельности, переходящие в нейролептический синдром, который может проявляться судорогами в шее, нарушениями глотания, повышенном слюноотделении. У человека путается сознание, появляются галлюцинации.   При более сильном влиянии возможна кома и остановка дыхания, — заявляет Сергей Ларионов. 

Алкоголь и обезболивающие (антидепрессанты) 

— В первую очередь страдают наши внутренние органы — печень и почки. Возможны такие проявления как острая печеночная и почечная недостаточность, — отмечает доктор. — Прием спиртного и антидепрессантов приводит к эффекту угнетения сознания, возникновению комы. Может возникать острое возбуждение, двигательная психомоторная активность с галлюцинациями. 

Алкоголь и антибиотики (нитроглицерин)

— Антибиотики тоже довольно агрессивный препарат. В больших дозировках действуют на внутренние органы человека. Под удар попадают печень и почки. При таком сочетании может возникнуть разрастание болезнетворной флоры, вплоть до отслойки слизистой желудка, — поясняет врач. — Нитроглицерин плюс спиртное могут привести к острой сердечно-сосудистой недостаточности. При большом количестве алкоголя происходит угнетение сознания, вплоть до комы.   

Заведующий центром острых отравлений больницы № 25 Сергей Ларионов призывает волгоградцев во время лечения ни в коем случае не употреблять алкоголь.

— Терапевтический эффект сводится к нулю, а интоксикация только нарастает. К тому же, велика вероятность летального исхода. Думать, что чуть-чуть спиртного никак не повредит при терапии — большое заблуждение, которое может стоить очень дорого, — резюмирует главный токсиколог региона. 

Фото: архив ИА «Высота 102»

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