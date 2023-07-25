Из Кировского района Волгограда на Первую продольную пустят новые маршруты гортранспорта





В Волгограде профильные службы разработают маршруты общественного транспорта, которые пройдут по новым участкам Первой продольной. Об этом стало известно сегодня, 25 июля, в ходе инспекции реконструируемых дорог.

– Глава Волгограда поручил профильным службам проработать маршруты, которые пройдут не по Второй продольной, а по новым участкам Первой продольной. В том числе специалистам в рамках формирования 10-летней программы развития Волгограда предстоит рассмотреть возможность и целесообразность продления трамвайных путей от остановки «Обувная фабрика» в сторону Кировского района, – сообщили в мэрии.

О необходимости новых маршрутов зашла в речь во время проверки работ на ул. Электролесовской, где сегодня обновляют проезжую часть и примыкающие к ней тротуары. По итогам здесь также обновят светофоры, дорожные знаки и нанесут разметку.

В следующем году в Волгограде планируют начать переустройство транспортной схемы на улице Иркутской - эта дорога в дальнейшем будет выполнять важную роль в выводе транспортных потоков с нового участка рокадной дороги в Ворошиловском районе, подготовка к строительству которой уже начата.

Днем 25 июля глава города побывал на проспектах Жукова и Ленина, а также на ул. рабоче-Крестьянской, где меняют дорожное покрытие.