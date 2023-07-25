В Волгоградской области вспомнили жертв бомбежки станции Алексиково

Общество 25.07.2023 14:22
0
25.07.2023 14:22
Акция памяти жертв бомбежки железнодорожной станции Алексиково состоялась сегодня, 25 июля, в Новониколаевском районе. Как сообщили V102.RU в администрации Новониколаевского района Волгоградской области, траурное мероприятие прошло на кладбище «Клин» у братской могилы, где похоронены жертвы бомбежки. Сюда пришли жители рабочего поселка Новониколаевский, школьники, представители совета ветеранов, казачества. Здесь же отслужили панихиду по погибшим в страшные дни Сталинградской битвы.
Станция Алексиково подверглась бомбардировке немецко-фашистской авиации 25-26 июля 1942 года. Тогда погибли более 300 человек. При этом некоторые старожилы называли другую цифру – до 1000 человек. Жертвами стали мирные жители, железнодорожники и их семьи, солдаты, которые ехали защищать Сталинград. Останки погибших похоронили 27 – 28 июля 1942 года на старом кладбище «Клин» и в Народном саду. Спустя годы они были перезахоронены в Парке Победы.
Фото администрации Новониколаевского района VK.com
Волгоградцы «автоматом» заключат договоры с новым регоператором25.07.2023 14:45
Общество 25.07.2023 14:45
Почти треть жителей ЮФО хотят сократить использование наличных денег в ближайшие два года25.07.2023 13:48
Общество 25.07.2023 13:48
МЧС: обрушившийся на Волгоград ливень может смениться градом25.07.2023 11:56
Общество 25.07.2023 11:56
В Волгограде 26 июля простятся с профессором ВолгГМУ Алексеем Петраевским25.07.2023 11:50
Общество 25.07.2023 11:50
На Украине погиб 24-летний боец отряда «Шторм Z» из Волгоградской области25.07.2023 11:30
Общество 25.07.2023 11:30
Человека мира Исинбаеву из Волгограда планируют исключить из ОНФ25.07.2023 09:24
Общество 25.07.2023 09:24
Четверть волгоградцев считает зарплаты депутатов и чиновников слишком высокими25.07.2023 09:17
Общество 25.07.2023 09:17
Число укушенных клещами волгоградцев выросло до 2217 человек25.07.2023 08:22
Общество 25.07.2023 08:22
«Хочется не учиться, а сбежать»: в Волгограде пришкольная территория привела в уныние бывших выпускников25.07.2023 06:36
Общество 25.07.2023 06:36
«С марта участвовал в СВО»: в Волгоградской области похоронят 29-летнего десантника24.07.2023 21:00
Общество 24.07.2023 21:00
В Волжском бесследно исчез 35-летний мужчина со спортивной сумкой24.07.2023 19:33
Общество 24.07.2023 19:33
Власти вступились за поруганный символ любви в Волгоградской области24.07.2023 18:25
Общество 24.07.2023 18:25
Под Волгоградом село осталось без почты после увольнения сотрудников24.07.2023 17:40
Общество 24.07.2023 17:40
На въезде в Волгоград заметили бронированный грузовик с флагами24.07.2023 16:50
Общество 24.07.2023 16:50
Фанаты троллейбусов потребовали ликвидировать маршрутки Волжский-Волгоград24.07.2023 15:02
Общество 24.07.2023 15:02