Общество

В Волгоградской области вспомнили жертв бомбежки станции Алексиково

Общество 25.07.2023 14:22
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25.07.2023 14:22


Акция памяти жертв бомбежки железнодорожной станции Алексиково состоялась сегодня, 25 июля,  в Новониколаевском районе. Как сообщили V102.RU в администрации Новониколаевского района Волгоградской области, траурное мероприятие прошло  на кладбище «Клин» у братской могилы, где похоронены жертвы бомбежки. Сюда пришли жители рабочего поселка Новониколаевский, школьники, представители совета ветеранов, казачества.  Здесь же отслужили панихиду по погибшим в страшные дни Сталинградской битвы.
Станция Алексиково подверглась бомбардировке немецко-фашистской авиации  25-26 июля 1942 года. Тогда погибли более 300 человек. При этом некоторые старожилы называли другую цифру – до 1000 человек. Жертвами стали мирные  жители, железнодорожники и их семьи, солдаты, которые ехали защищать Сталинград. Останки погибших похоронили 27 – 28 июля 1942 года  на старом кладбище «Клин» и в Народном саду. Спустя годы они были перезахоронены в Парке Победы.
Фото администрации Новониколаевского района VK.com

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