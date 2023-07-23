Грязевые ванны круглый год: жители улицы в Волгограде устали от принудительных «спа-процедур»











Глиняная дорога, которая раскисает от дождей, порядком измотала жителей улицы Калиновской в Ворошиловском районе Волгограда. Редакции V102.RU люди сообщили, что устали от грязевых ванн, которые им приходится принимать каждый раз в непогоду, чтобы дойти до своих домов.

- Наша улица не ремонтировалась лет 30. Здесь образовалась большая колея из-за глины. В сухую погоду, кажется, что дорога более-менее нормальная, но после дождя дорога плывет, а вместе с ней и машины, и люди. К нам не может проехать ни скорая, ни мусоровоз, - рассказывают жители Калиновской. – В апреле 2022 года мы письменно обращались в администрацию Ворошиловского района, но дорогу нам так и не сделали.













По словам жителей, на соседних улицах жителям повезло - у них все в асфальте. На Калиновской люди просят, чтобы им отсыпали дорогу хотя бы асфальтовой крошкой или щебенкой, чтобы можно было нормально передвигаться после дождя и не терять обувь в глине.













В администрации Волгограда пояснили, что дорога по улице Калиновской в Ворошиловском районе никогда не имела твердого покрытия. Для приведения ее в нормативное состояние требуются не ремонтные работы, а полный комплекс строительных мероприятий, начиная с формирования основания, «подушки» и прочее.

- В настоящее время в первоочередном порядке приводятся в порядок дороги с высоким трафиком автомобильного движения, включая маршруты общественного транспорта, и интенсивными пешеходными потоками. Строительство новых дорожных объектов ведется на тех участках, которые позволяют разгрузить основные городские магистрали и создать альтернативные проезды для тысяч волгоградских автомобилистов. После приведения в надлежащее состояние дорог указанной категории муниципалитет получит возможность начать обустройство остальных проездов и строительство объектов в частном секторе, - пояснили информагентству в мэрии.

Фото и видео жителей улицы Калиновская



