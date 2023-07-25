В Волгограде история с незаконной врезкой к сетям компании ООО «К2 Логистик», расположенной в Кировском районе по улице поселок Саши Чекалина, 72А, получила неожиданное продолжение. Представитель транспортной фирмы вопреки ранее озвученным Концессиями информации утверждает, что предприятие потребляет воду законно, а все проверки направлены на понуждение к заключению невыгодного предпринимателям договора о техническом присоединении к коммуникациям.

Журналисты V102.RU отправились на территорию организации, чтобы выслушать мнение бизнесменов.









По словам представителя ООО «К2 Логистик» Романа Мочалина, водоснабжение объектов на территории производится привозной водой из собственных запасов.

— Вот в том углу у нас стоят две бочки. В одной «куб» воды помещается, в другую — два кубометра. Заливаем в них привозную воду, оттуда насосом подаем на территорию. Цистерны «кубовой», к примеру, нам хватает, чтобы полить газон, руки помыть, ребятам искупаться. Большего нам не надо. Мы стали завозить воду еще в конце прошлого года, где-то в ноябре. То, что Концессии утверждают о незаконной врезке — не имеет под собой никаких оснований. Значит, им так надо. Но у нас все по закону. Вы поймите, летом это удобно, а вот зимой возить воду станет уже проблематично, — говорит Мочалин.









На вопрос журналистов информагентства, предлагали ли Концессии фирме подключиться, представитель компании улыбается.

— В настоящий момент мы уже год ведем с ними переговоры по подключению, но точку нам предложили в полутора километрах отсюда по улице Лукина. В Волгограде вообще существует такая проблема, что коммуникации, к которым подключены разные дома и предприятия могут никому не принадлежать. Здесь точно такая же ситуация. Вон у соседей есть вода, а согласно закону федеральному кто-то должен написать заявление на определение собственника трубы. Весь поселок от нее питается. Но никто этого почему-то не делает. А взамен нам предлагают тянуть трубу до дальней улицы, что даже по самым скромным подсчетам обойдется нам в три миллиона рублей. Траты сопоставимы со стоимостью воды на сто лет вперед. Вообще эту проверку Концессии организовали из-за того, что ведется работа по заключению договора. Когда они приехали, я спросил у них цель визита: выявить незаконную врезку или выявить возможность подключения. Они долго мялись, но в итоге сказали, что хотели обнаружить незаконное присоединение, которого здесь просто в природе быть не может, — рассуждает представитель транспортной компании.

— Они ходили, искали, смотрели во все колодцы, но так и не обнаружили ничего криминального, – продолжает Мочалин. – Были осмотрены два колодца рядом с СТО и дальше у туалетов, еще один у КПП. Кстати, на своих ресурсах Концессии разместили фотографии колодца, которого нет у нас дна территории. Смотрели все, в одном колодце задвижку вскрыли, а там — все сухо. Так ничего и не нашли. Человек 20 ходили туда-сюда. Да, вы посмотрите сами. Главное, что они составили акт, в котором отобразили, что ничего не выявлено. Если бы они что-то обнаружили, это был бы акт о безучетном потреблении ресурса, а так просто акт проверки. Дело в том, что мы не трубу просим, а просим воду.









Роман Мочалин уточняет, что Концессиям был предложен другой вариант подключения.

— Мы предлагали запитаться от СПК «Тепличный», там котельная. Представители кооператива проложили трубу. Они дают согласие, у них водовод сделали. А в собственность его никто никогда не оформлял. Мы не можем туда врезаться, потому что она бесхозная. Но вода-то ваша в трубе, говорил я Концессиям. Мы-то у них воду просим, а не трубу. Получается абсурдная ситуация — за забором труба идет, а врезаться нельзя, — сетует представитель частной компании. — Концессии еще указывали, что якобы мы их несколько раз не пускали на территорию с проверкой. Рассказываю, как было на самом деле. Первый раз они приехали в пятницу, 16 июня. Мне руководитель позвонил, мол, езжай туда, что-то происходит. Охранник сказал, что целая бригада прибыла. А у меня в тот день при себе ни доверенности, ничего. Без предупреждения заявились. В итоге мы согласовали другую дату для проведения обследования — 19 июня.









Мочалина сильно удивил и тот факт, что сотрудники Концессий в своем акте попросили показать септик, который находится под землей, несмотря на то, что к нему нет доступа с поверхности.

— Согласно акту, мы должны показать Концессиям септик от гаража. Он находится под землей. К нему даже физически нет доступа. Видимо, проверяющие хотели выяснить, куда сливаются стоки. На этом месте, где септик, еще с 90-х годов глубоко в земле зарыли большой резервуар для хранения мазута объемом около 1500-2000 кубических метров. Раньше здесь хотели разместить котельную. Теперь какая ситуация — объем воды, который потребляется на базе, уходит в эту емкость и в ней остается. Откачать стоки невозможно. Но с нашим небольшим потреблением, она заполнится лет через сто. Повторю, что в почву ничего не уходит, как и за пределы нашей базы. Концессии хотят, чтобы мы в буквальном смысле землю рыли, сносили все строения и показали им этот септик. Опять же — это нереально. Но это нельзя расценивать как незаконную врезку. Еще раз повторюсь, видимо, их цель — оштрафовать на пустом месте. Видимо, у них есть какой-то план по врезкам. Безопасникам нужно отрабатывать, с них спрашивают, — уверен представитель ООО «К2 Логистик».





В свою очередь в компании-концессионере в ответ на запрос журналистов «Высоты 102» пояснили, что ситуация выглядит не так однозначно, как ее пытаются трактовать представители транспортной компании.

— 15 июня 2023 года сотрудниками службы безопасности в ходе выезда на объект предположительно выявлено потребление водного ресурса, поскольку в проходной размещен прейскурант на услуги душа для водителей грузовых автомобилей, размещенных для ночной парковки. Кроме того, со слов охранника предприятия, питьевая вода на объекте имеется на протяжении длительного времени. Ни о какой привозной воде охранник не заявлял. Визуально при осмотре территории автобазы емкостей обнаружено не было, — заявили в Концессиях.

Представители ресурсоснабжающей организации отмечают, что 16 июня 2023 года в ходе выезда на объект для проведения комплексного преддоговорного обследования, работников ООО «Концессии водоснабжения» не пустили на объект по причине отсутствия руководства транспортной компании.

— Представителем ООО «К2 Логистик» было предложено провести обследование 19 июня 2023 года. В целях определения источника поступления питьевой воды на автобазу была осмотрена бесхозяйная водопроводная сеть диаметром 300 миллиметров на территории бывшей кондитерской фабрики «Славянка», которая согласно схемам сетей, имеет продолжение по территории автобазы. Установлена ее работоспособность и наличие водного ресурса, — продолжают в компании-концессионере. — 19 июня 2023 года комиссия ООО «Концессии водоснабжения» была допущена на территорию ООО «К2 Логистик». Для осмотра была предоставлена система водоснабжения от наливной емкости объемом два кубических метра, оборудованная насосной станцией, которые 15 июня 2023 года на объекте не наблюдались. Кроме того, на предполагаемом месте нахождения колодца бесхозяйной сети диаметром 300 миллиметров и врезки на незавершенное строительством здание котельной, организовано хранение большого количества асфальтовой крошки, что не позволило провести обследование колодца. В ходе осмотра территории базы обнаружены свежие следы от перемещения асфальтовой крошки и предыдущее место ее хранения.





Также, как уточняют в ООО «Концессии водоснабжения», представителем «К2 Логистик» были предъявлены два септика для сбора хозбытовых стоков.

— Однако третий септик к осмотру не предъявлен, поскольку со слов представителя объекта, он находится под землей и точное место его расположения неизвестно. При этом водоотведение в данный септик совпадает по направлению пролегания муниципального коллектора, — утверждают в Концессиях.

Прокомментировали в компании и историю с подключением к сетям автобазы в Кировском районе.

— По запросу заявителя о подготовке и выдачи технических условий на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения были определены точки подключения. По водоснабжению была определена точка в муниципальный трубопровод диаметром 1000 миллиметров по улице имени Лейтенанта Лукина. Позже при обращении ООО «К2 Логистик» руководство приняло решение предоставить точку ведомственную, владельцем которой выступает СПК «Тепличный». Согласно нормативного документа № 2130, СПК «Тепличный» может дать согласие на присоединение к сетям, при наличии оформленной собственности на сооружения (сети, насосные станции). Собственность у сельскохозяйственного производственного кооператива не оформлялась и в данный момент отсутствует, — утверждают в «Концессиях водоснабжения». — В связи с чем, при обращении ООО «К2 Логистик» на заключение договора технологического присоединения, не предоставив собственность ведомственной сети, была определена та же муниципальная точка по улице имени Лейтенанта Лукина.

Фото: ИА «Высота 102»

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