Триста собак из муниципального приюта в Волгограде нашли хозяев в 2023 году











После скандала с несанкционированным проникновением на территорию участка отлова и содержания безнадзорных животных МБУ «Северное» группы волгоградцев, в деталях которого в настоящее время разбираются полицейские, сотрудники учреждения пригласили представителей СМИ к себе в гости и рассказали и показали, как строится работа в этом направлении и каких результатов удалось достичь. После скандала с несанкционированным проникновением на территорию участка отлова и содержания безнадзорных животных МБУ «Северное» группы волгоградцев, в деталях которого в настоящее время разбираются полицейские, сотрудники учреждения пригласили представителей СМИ к себе в гости и рассказали и показали, как строится работа в этом направлении и каких результатов удалось достичь.





Так, около трехсот собак, попавших в службу отлова МБУ «Северное» в этом году, обрели хозяев. Как рассказала V102.RU главный ветеринарный врач учреждения Гуля Горбунова, большую помощь в устройстве животных оказывают сотрудникам учреждения волонтеры. Так, около трехсот собак, попавших в службу отлова МБУ «Северное» в этом году, обрели хозяев. Как рассказала V102.RU главный ветеринарный врач учреждения Гуля Горбунова, большую помощь в устройстве животных оказывают сотрудникам учреждения волонтеры.





- Мы очень плотно сотрудничаем с волонтерами, которые приезжают к нам в согласованное время, привозят нашим питомцам различные лакомства – например, тушенку, каши для щенков, а также лекарства для лечения животных, например, у которых обнаружена онкология, - говорит специалист. – Кроме того, наши помощники оказывают нам незаменимую помощь в поиске хозяев для бездомных животных, попавших в наш приют. При этом они не боятся браться даже за самые тяжелые случаи, когда собака по минимуму социализирована. И, к счастью, не было ни одного случая возврата таких животных. - Мы очень плотно сотрудничаем с волонтерами, которые приезжают к нам в согласованное время, привозят нашим питомцам различные лакомства – например, тушенку, каши для щенков, а также лекарства для лечения животных, например, у которых обнаружена онкология, - говорит специалист. – Кроме того, наши помощники оказывают нам незаменимую помощь в поиске хозяев для бездомных животных, попавших в наш приют. При этом они не боятся браться даже за самые тяжелые случаи, когда собака по минимуму социализирована. И, к счастью, не было ни одного случая возврата таких животных.





Так, недавно в хорошие руки удалось пристроить троих щенков с тяжелой судьбой. Несколько недель назад в службу отлова позвонили волгоградцы, озабоченные судьбой малышей, оставшихся сиротами. Кормящую мама сбила машина, и, если бы щенки остались на улице, они бы неминуемо погибли, так как не смогли бы найти себе пропитание. Работники приюта выходили малышей, а волонтеры всем троим нашли хозяев. Так, недавно в хорошие руки удалось пристроить троих щенков с тяжелой судьбой. Несколько недель назад в службу отлова позвонили волгоградцы, озабоченные судьбой малышей, оставшихся сиротами. Кормящую мама сбила машина, и, если бы щенки остались на улице, они бы неминуемо погибли, так как не смогли бы найти себе пропитание. Работники приюта выходили малышей, а волонтеры всем троим нашли хозяев.





Бывают случаи, когда в приют попадают и домашние животные. Оказавшиеся без присмотра по вине владельцев собаки также имеют все шансы вернуться домой. На сайте МБУ «Северное» ежедневно публикуются фотографии и информация о новых обитателях приюта. Однако важно помнить, что самовыгул домашних животных запрещен и за это полагается штраф. Соответствующие нормативные акты были недавно приняты на уровне региона. Помощь в распространении информации о пропавших питомцах оказывают и волонтеры, которые размещают такую информацию в соцсетях и по своим каналам. Однажды потерявшуюся любимцу удалось найти, благодаря волонтерам, в день ее пропажи уже к вечеру, когда хозяева в буквальном смысле слова уже сбились с ног в ее поисках. Бывают случаи, когда в приют попадают и домашние животные. Оказавшиеся без присмотра по вине владельцев собаки также имеют все шансы вернуться домой. На сайте МБУ «Северное» ежедневно публикуются фотографии и информация о новых обитателях приюта. Однако важно помнить, что самовыгул домашних животных запрещен и за это полагается штраф. Соответствующие нормативные акты были недавно приняты на уровне региона. Помощь в распространении информации о пропавших питомцах оказывают и волонтеры, которые размещают такую информацию в соцсетях и по своим каналам. Однажды потерявшуюся любимцу удалось найти, благодаря волонтерам, в день ее пропажи уже к вечеру, когда хозяева в буквальном смысле слова уже сбились с ног в ее поисках.





Были и такие случаи, когда из приюта на привычное место жительства отправлялись собаки, за которыми ухаживают жители. Если такая собака попадает в отлов, с горожанами, которые хотят ее забрать обратно, сначала проводится разъяснительная беседа, а животное возвращается только по заключенному с учреждением договору. Важное здесь – подчеркнуть полную ответственность человека за опекаемое им животное Были и такие случаи, когда из приюта на привычное место жительства отправлялись собаки, за которыми ухаживают жители. Если такая собака попадает в отлов, с горожанами, которые хотят ее забрать обратно, сначала проводится разъяснительная беседа, а животное возвращается только по заключенному с учреждением договору. Важное здесь – подчеркнуть полную ответственность человека за опекаемое им животное





В настоящее время на территории приюта МБУ «Северное» находятся около 200 животных, однако их количество варьируется каждый день. Собаки, попавшие в службу отлова, проходят период карантина, затем – операции по стерилизации, а после восстановления их возвращают в среду обитания. Бывает, что животные задерживаются в приюте на более длительный срок. Это в случае, если, например, у собаки выявляют заболевание, которое требует серьезного лечения, или, когда речь идет о щенках. Малыши находятся на территории учреждения до полового созревания, после чего также проходят стандартные процедуры и покидают приют. В настоящее время на территории приюта МБУ «Северное» находятся около 200 животных, однако их количество варьируется каждый день. Собаки, попавшие в службу отлова, проходят период карантина, затем – операции по стерилизации, а после восстановления их возвращают в среду обитания. Бывает, что животные задерживаются в приюте на более длительный срок. Это в случае, если, например, у собаки выявляют заболевание, которое требует серьезного лечения, или, когда речь идет о щенках. Малыши находятся на территории учреждения до полового созревания, после чего также проходят стандартные процедуры и покидают приют.





Надо сказать, что на участке отлова и содержания безнадзорных животных постоянно проводится работа по созданию более комфортных условий для пребывания собак. Здесь находятся просторные вольеры, отдельно стоящие карантинные и операционные блоки, а в распоряжении самых маленьких обитателей приюта – огромная прогулочная зона и будки. Сейчас сотрудники делают для питомцев отдельную зону – самую настоящую песочницу, где собаки могут находиться в летнее время года в условиях, в которых они привыкли существовать. Надо сказать, что на участке отлова и содержания безнадзорных животных постоянно проводится работа по созданию более комфортных условий для пребывания собак. Здесь находятся просторные вольеры, отдельно стоящие карантинные и операционные блоки, а в распоряжении самых маленьких обитателей приюта – огромная прогулочная зона и будки. Сейчас сотрудники делают для питомцев отдельную зону – самую настоящую песочницу, где собаки могут находиться в летнее время года в условиях, в которых они привыкли существовать.

В учреждении напомнили, что сотрудники ежедневно продолжают принимать заявки от волгоградцев на отлов собак по телефону 95-95-81, на электронную почту otlov34@yandex.ru или через чат-бот Telegram Stray_dog_VLG_bot. Заявки отрабатываются в максимально короткие сроки. В учреждении напомнили, что сотрудники ежедневно продолжают принимать заявки от волгоградцев на отлов собак по телефону 95-95-81, на электронную почту otlov34@yandex.ru или через чат-бот Telegram Stray_dog_VLG_bot. Заявки отрабатываются в максимально короткие сроки.









Фото и видео Алексея Костякова/V102.RU