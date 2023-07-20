Патриарх Кирилл вручил орден главе Волгоградской митрополии

Общество 20.07.2023 10:05
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20.07.2023 10:05
Орденом преподобного Серафима Саровского (III степени) награжден митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Как сообщили V102.RU в Волгоградской епархии, награду главе Волгоградской митрополии вручил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Архиерейском совещании Русской православной церкви 19 июля.
Напомним, что о награждении митрополита Феодора орденом преподобного Серафима Саровского (III степени) стало известно 10 июля. В этот день главе Волгоградской области исполнилось 50 лет.
Справка.
Орденом святого преподобного Серафима Саровского награждаются иерархи, клирики, монашествующие, миряне за особый вклад в дело возрождения монастырей, храмов, пастырскую и церковно-общественную деятельность.
Фото: пресс-служба Волгоградской епархии
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