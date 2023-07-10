







Сегодня, 10 июля, 50-летний юбилей отмечает митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Как сообщили V102.RU в Волгоградской епархии, в честь этого события в Волгоград приехали 14 архиереев. В кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского была совершена торжественная Божественная литургия. Богослужение возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриархий экзарх всея Беларуси. Архипастырям сослужило духовенство Волгоградской митрополии и священнослужители, прибывшие в наш город вместе с архиереями из других епархий.













- Была возглашена молитва о здравии Главы Волгоградской митрополии, пропето многолетие, - рассказали в епархии.

С юбилеем Феодора поздравил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и замминистра МВД России Александр Кравченко.













Поступило поздравление и от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

- В день Вашего 50-летия примите сердечные поздравления вкупе с молитвенными пожеланиями крепости сил, щедрой помощи от Господа и преуспеяния в дальнейших трудах, - говорится в поздравлении. - Во внимание к усердному служению и в связи с отмечаемым Вами юбилеем полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Серафима Саровского (III степени). Пусть Господь и впредь ниспосылает Вам все благое и потребное для жизни и трудов во славу Его имени и на пользу Святой Церкви, сохраняя Вас в добром здравии на многая лета.

Фото: администрации Волгоградской области / Волгоградской епархии