В Волгоградской области 5771 человека покусали животные

Общество 20.07.2023 09:04
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20.07.2023 09:04
В Волгоградской области выросло количество подвергшихся риску заражения бешенством жителей. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, с начала 2023 года в медучреждения обратились 5771 человек после укусов животными. Это на 20,3% превышает количество случаев за аналогичный период 2022 года и на 47,9% - среднемноголетний уровень.
Волгоградская область, напомнили в ведомстве, является эндемичной по бешенству. К счастью, случаев заболевания бешенством в 2022 году и за истекший период 2023 года среди населения области не зарегистрировано. Однако ранее, как сообщалось, в 2021 году от смертельной инфекции погибли три человека, в том числе – ребенок.
В РПН подчеркнули, что единственным способом защититься от убийственного вируса – это профилактическая прививка. Поэтому после укусов вакцинацию необходимо пройти в обязательном порядке.
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