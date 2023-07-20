Под Волгоградом отреставрировали послевоенные автобусные остановки

Общество 20.07.2023 21:24
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20.07.2023 21:24
Дорожники привели в порядок автобусные остановки, расположенные в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, два стационарных объекта на автомобильных дорогах "Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск" км 9+500 и "Червленое - Калач-на-Дону" км 10+500 были установлены еще в 1953 году.
Во время реставрации был сохранен архитектурный облик прошлой эпохи и автобусные остановки обрели вторую жизнь.
Фото комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области
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