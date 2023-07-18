Общество

Волгоградцам пообещали работающие эскалаторы в подземке

Общество 18.07.2023 12:29
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18.07.2023 12:29


На двух подземных станциях метротрама – «Комсомольской» и «Площади Ленина» - будут установлены новые подъемники. Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, об этом заявил директор АО  «Электротранспорт плюс» Антон Баранов в ходе рабочего совещания на волгоградской подземке с участием главы Волгограда Владимира Марченко. 
Напомним, эскалаторы на ст. «Комсомольская» и ст. «Пл. Ленина» установлены в период строительства первой очереди СТ – почти 40 лет назад. При этом, пояснили в мэрии,  с закрытием предприятия-изготовителя  исчезла возможность приобретения необходимых деталей, аналогов которых не выпускает ни один завод в мире. С началом реализации инвестсоглашения стало возможным решить вопрос с заменой неработающих эскалаторов. Инвестор уже заключил договор на проектирование и изготовление 4 эскалаторов для станций «Комсомольская» и «Пл. Ленина». 
Фото из архива ИА "Высота 102"

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