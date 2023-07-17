Общество

На Волжской ГЭС сузят проезжую часть из-за ремонта

Общество 17.07.2023 19:21
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17.07.2023 19:21


На мостовом переходе в составе Волжской ГЭС стартуют ремонтные работы. Как сообщили V102.RU в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области,  на участке порядка 300 метров в районе поста автоматической системы весогабаритного контроля подрядная организация выполнит устройство дорожной одежды с цементно-бетонным покрытием.
На время проведения ремонта в целях обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке будет сужена проезжая часть. Такая схема движения будет действовать с 10-00 18 июля.  
В ведомстве просят с пониманием отнестись к работам дорожников и приносят извинения за грядущие неудобства.





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