На Волжской ГЭС сузят проезжую часть из-за ремонта

Общество 17.07.2023 19:21
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17.07.2023 19:21
На мостовом переходе в составе Волжской ГЭС стартуют ремонтные работы. Как сообщили V102.RU в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, на участке порядка 300 метров в районе поста автоматической системы весогабаритного контроля подрядная организация выполнит устройство дорожной одежды с цементно-бетонным покрытием.На время проведения ремонта в целях обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке будет сужена проезжая часть. Такая схема движения будет действовать с 10-00 18 июля.
В ведомстве просят с пониманием отнестись к работам дорожников и приносят извинения за грядущие неудобства.
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