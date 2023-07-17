Общество

Делегация из Узбекистана посетила Волгоград для изучения передового опыта по организации социального питания

Общество 17.07.2023 10:41
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17.07.2023 10:41


Организация питания для детей в школах и детских садах находится в центре внимания не только российских чиновников, но и представителей профильных ведомств стран ближнего зарубежья. Так, в рамках изучения передового российского опыта по организации социального питания в Волгограде побывала делегация из Узбекистана.  

Объектом для обмена опытом стал оператор социального питания ООО “Виво Маркет”. Компания является одним из крупнейших организаторов питания, а также производителей готовой продукции в волгоградском регионе и организует завтраки и обеды более чем на 320 социальных (школы, детские сады), а также коммерческих объектах. Кроме того, компания является поставщиком продукции на пищеблоки больниц, ПНИ, колледжей и техникумов.  Ежедневно продукты от компании получают порядка 70 тысяч человек.

 

Встречала гостей команда компании во главе с учредителем Ариной Шейгеревич.

- Комбинат социального питания - это следование более жестким нормам и стандартам. При этом важно оставаться гибкими, и нам удалось это совместить. Мы сделали то, что сейчас уже является трендом, совместили государственное мышление и предпринимательское, то есть сумели быть в нормах, правилах и законе, и при этом иметь возможность быть гибкими и меняться, - сказала учредитель компании ООО “Виво Маркет” Арина Шейгеревич.



Первым пунктом поездки стал комбинат питания, расположенный в Кировском районе Волгограда. Экскурсию по цехам провел директор компании Роман Ковалев. Он рассказал, что новый комбинат был запущен в работу в июне 2019 года. “Сегодня наш комбинат является самым технологичным в ЮФО и самым крупным в Волгоградской области. Строительство и запуск комбината питания обошлись компании более чем в 800 млн рублей. Из них - порядка 200 млн - стоимость технологического оборудования”, отметил Роман Ковалев. 



За четыре года оборудование неоднократно обновлялось. Так, прошло наращивание мощностей под коммерческое направление, данное оборудование может быть переориентировано и под запросы школьного питания. В начале учебного года приобрели и запустили пельменный аппарат, что позволило разнообразить школьное меню любимыми школьниками пельменями, также на комбинате отработали и запустили наггетсы. В мае этого года закуплен блинный аппарат, сейчас блинчики проходят процесс тестирования и уже с 1 сентября будут запущены в школьное меню. 


Более 3 миллионов булочек и круассанов производят в год специалисты комбината. Если сопоставить эту цифру с количеством людей, проживающих в областном центре, то получится, что на каждого жителя приходится по три позиции буфетной продукции от “Виво Маркет”. 
За прошедший учебный год комбинат отгрузил с распределительного центра 2078 тонн продукции - что равносильно огромному стаду из 210 слонов. Сотрудники производства, пекари и изготовители  произвели 837 тонн полуфабрикатов и готовой продукции. 

- Виво Маркет - это действительно яркий пример высокотехнологичного производства. Коллеги не просто идут в ногу со временем, они максимально пытаются развивать направление социального питания в регионе. Они работают и с родителями, и с детьми. Для меня Виво Маркет - это передовики, которые следуют трендам и их задают, - поделилась впечатлениями эксперт АНО “Институт отраслевого питания” Анастасия Поспелова.

Далее делегация посетила еще один стратегический объект системы компании - мастер-кухню, которая предназначена для оперативного обеспечения готовыми завтраками и обедами школы с буфетами, где получают свежее безопасное питание 9,5 тысяч школьников. 

-В реконструкцию мастер-кухни компания вложила свыше 40 миллионов рублей. Здесь повара готовят для школ, где нет столовых, а только буфеты-раздаточные. Отсюда в течении двух часов с момента приготовления свежая, горячая еда развозится по 34 школьным буфетам в том числе и отдаленным, - рассказал Роман Ковалев. 

Еще одним этапом знакомства с технологической цепочкой стало посещение школьной столовой в Гимназии №12. Компания - единственный оператор региона, который занимается развитием инфраструктуры школьных пищеблоков. Так в 2021 году за счет средств компании была полностью обновлена столовая Гимназии №12.  В результате из скучной школьной “столовки” она превратилась в модное кафе с дизайном, который выбирали сами школьники. Сейчас столовая стала настоящим местом притяжения для учеников средней и старшей школы.

-Социальное питание очень много критикуют, пытаясь найти виноватых. На мой взгляд, это немного не обосновано, ведь поменялось время и требования наших главных потребителей, а вот изменить большую систему сложно, и это длительный процесс.  И изменения, безусловно,  есть. В трех школах нашего города мы из скучных школьных столовых сделали школьные кафе. Ведь воспитательная работа идет не только в классах, организация питания - это тоже серьезный воспитательный процесс, - поделилась Арина Шейгеревич.

-Мы рады, что опыт Волгограда интересен не только другим регионам нашей страны, но и  экспертам из ближнего зарубежья. Нам действительно есть чем гордиться. В нашем городе система организации питания детей и взаимодействия с операторами питания отлажена очень хорошо. Начиная от дня открытых дверей в учебных учреждениях до организации родительских контролей. Когда родители могут не только узнать и попробовать, чем кормят детей, но и внести свои предложения по изменению меню. Так, например, в этом году мы откорректировали меню с учетом рекомендаций родителей, - поделилась заместитель руководителя департамента по образованию Администрации Волгограда Светлана Пятаева.    


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