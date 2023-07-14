На Спартановке волгоградцев ждет встреча с чемпионом

Общество 14.07.2023 13:52
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14.07.2023 13:52
Субботним вечером 15 июля волгоградцев ждет интересная программа в парке аттракционов на Спартановке. С 17 часов здесь пройдут танцевальные и творческие мастер-классы, выступление Елисея Середы, групп «Странники» и «Какая разница», дискотека и многое другое.
Изюминкой фестиваля, организованного в честь Дня металлурга Волгоградским алюминиевым заводом, станет беседа и автограф-сессия с четырехкратным олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом мира Алексеем Немовым.
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