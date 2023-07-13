Общество

На мосту Волжской ГЭС ограничат движение из-за ремонта дороги

Общество 13.07.2023 10:26
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13.07.2023 10:26

В Волгоградской области на четыре ночи ограничат движение на мосту Волжской ГЭС в связи с дорожными работами по замене асфальтового покрытия. Как сообщили V102.RU в подрядной организации ООО  «РИСНА», ограничения будут действовать в период с 20.00 15 июля до 06.00 18 июля. 

— На двух участках дороги на Волжской ГЭС устранят колейность. Верхний слой асфальтобетона заменят в рамках содержания дорожного объекта. Своевременные работы позволят не допустить деформации нижнего слоя и продлить срок службы объекта в целом, а также повысить безопасность движения, — пояснили информагентству в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. 

Также в профильном комитете уточнили, что для удобства жителей решено не перекрывать проезд и  перенести основной объем работ на ночное время. Для движения будут открыты две полосы.

Подрядчик будет вести работы на участке от ж/д переезда до моста (полоса движения по направлению в Волжский). Длина этого отрезка составит 1,2 километра. Еще один участок протяженностью 880 метров  — от начала моста до шлюзов (полоса движения по направлению в Волгоград). 

Обещают поднять люки и устранить колейность. Водителей в свою очередь просят с пониманием отнестись к дорожным работам и набраться терпения. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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