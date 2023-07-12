Общество

Волгоградский чиновник погиб в Анапе при спасении из моря тонущей женщины

Общество 12.07.2023 11:55
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12.07.2023 11:55



Замначальника отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере профильного комитета администрации Волгоградской области Михаил Ткачев погиб в Анапе, спасая тонущую женщину из моря. Как передает V102.RU, некролог сегодня, 12 июля, опубликовал комитет тарифного регулирования Волгоградской области, где работал погибший. 
- 9 июля 2023 года ушел из жизни заместитель начальника отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Юрьевич Ткачев. Он погиб, спасая тонувшую женщину в городе-курорте Анапе, - говорится в сообщении. - Коллектив комитета тарифного регулирования Волгоградской области выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Юрьевича.
По сообщению СМИ города-курорта, трагический случай произошел на анапском побережье вблизи санатория «Нептун» 9 июля. На помощь женщине, которая стала тонуть, бросились двое мужчин, один захлебнулся. Его достали из воды, пытались реанимировать до приезда скорой помощи, но безуспешно. Указывается, что погибшему было 50 лет. Второй мужчина и женщина, которую спасали, остались живы. Известно, что женщина пошла купаться в шторм, нарушив запрет, который был введет на пляжах Анапы.
Коллеги вспоминают о Михаиле Ткачева, как о настоящем профессионале, надежном помощнике и уважаемом специалисте, к мнению которого всегда прислушивались. 
- В органах ценового и тарифного регулирования Михаил Юрьевич работал с 2006 года. Последовательно замещал должности от главного специалиста до старшего консультанта отдела в Управлении по региональным тарифам Администрации Волгоградской области, министерстве топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области, заместителя начальника отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере комитета тарифного регулирования Волгоградской области. За 17 лет работы в региональном ведомстве стал высококвалифицированным экспертом в сфере регулирования тарифов в коммунальной сфере, - указывается в некрологе.
За годы трудовой деятельности Михаил Ткачев был представлен к ведомственным и региональным наградам. 
Фотоколлаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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