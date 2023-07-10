Общество 10.07.2023 16:58
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10.07.2023 16:58
Фестиваль #ТриЧетыре, который прошел с большим успехом в июне текущего года, в 2024 году будет еще лучше и интереснее. Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня на встрече с молодежью губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
- Круто получилось — это факт. Очень организовано — это тоже факт, - подвел итоги прошедшего феста глава региона. - Задача стоит в следующем году провести его на самом высоком организационном уровне. Рассчитываю, что фестиваль в 2024 году будет основательным и содержательным.
По его словам, фестиваль в следующем году пройдет на территории от поймы Царицы до музея-панорамы «Сталинградская битва». Новой зоной для патриотических и спортивных соревнований феста станет центр «Юный ястреб». В 2024 году проведения фестиваля #ТриЧетыре совпадет с празднованием Дня молодежи в России — программа будет рассчитана на несколько дней, в том числе и на 29 июня.
Молодежный фестиваль #ТриЧетыре впервые прошел в Волгограде в 2022 году по инициативе молодых горожан. Губернатор поддержал ребят, которые концепцию и программу #ТриЧетыре. Тогда форум собрал 240 тыс. гостей и участников. В текущем году фест в Волгограде посетили 450 тысяч гостей и участников из Волгоградской области, других регионов России, в том числе с Донбасса, Новороссии, Крыма, Севастополя. Двухдневный фестиваль завершился концертом с приглашенными звездами и дискотекой.
Фото: администрации Волгоградской области
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