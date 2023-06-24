Андрей Бочаров приехал на встречу с молодежью на ретро-автомобиле





Губернатор Волгоградской области приехал на ретро-автомобиле на встречу с молодежью в амфитеатр на набережной. Как рассказали V102.RU в администрации региона, глава региона сам управлял машиной и привез представительниц оргкомитета молодежного фестиваля, который сегодня проходит в областном центре. Губернатор Волгоградской области приехал на ретро-автомобиле на встречу с молодежью в амфитеатр на набережной. Как рассказали V102.RU в администрации региона, глава региона сам управлял машиной и привез представительниц оргкомитета молодежного фестиваля, который сегодня проходит в областном центре.





В этом году на фестиваль приглашены делегации из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, субъектов ЮФО: студотрядовцы, активисты сферы молодёжной политики, волонтёры — всего приехали порядка 30 человек. В этом году на фестиваль приглашены делегации из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, субъектов ЮФО: студотрядовцы, активисты сферы молодёжной политики, волонтёры — всего приехали порядка 30 человек.

Глава региона рассказал почётным гостям об опыте организации молодёжного фестиваля #ТриЧетыре. В 2022 году именно молодёжь обратилась к губернатору с идеей проведения этого события — Андрей Бочаров поддержал ребят, которые сформировали концепцию и программу #ТриЧетыре. Тогда форум собрал 240 тыс. гостей и участников.В 2023-м событие стало ещё более масштабным и ярким: теперь это два фестивальных дня, пять задействованных пространств, 16 соревновательных и 50 досуговых площадок с разноформатными активностями, звёздные гости. В первый день феста — 23 июня — его посетили 200 тыс. человек.Глава региона призвал ребят из новых регионов активнее перенимать опыт участия молодежи в проектах развития и рассказал о последних преобразованиях в облике Волгограда. В режиме открытого диалога делегаты из новых регионов и субъектов ЮФО задали свои вопросы, поделились эмоциями от посещения города и молодёжного феста.