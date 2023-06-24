Общество

Андрей Бочаров приехал на встречу с молодежью на ретро-автомобиле

Общество 24.06.2023 18:18
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24.06.2023 18:18


Губернатор Волгоградской области приехал на ретро-автомобиле на встречу с молодежью в амфитеатр на набережной. Как рассказали V102.RU в администрации региона, глава региона сам управлял машиной и привез представительниц оргкомитета молодежного фестиваля, который сегодня проходит в областном центре.
Глава региона рассказал почётным гостям об опыте организации молодёжного фестиваля #ТриЧетыре.  В 2022 году именно молодёжь обратилась к губернатору с идеей проведения этого события — Андрей Бочаров поддержал ребят, которые сформировали концепцию и программу #ТриЧетыре. Тогда форум собрал 240 тыс. гостей и участников.
В 2023-м событие стало ещё более масштабным и ярким: теперь это два фестивальных дня, пять задействованных пространств, 16 соревновательных и 50 досуговых площадок с разноформатными активностями, звёздные гости. В первый день феста — 23 июня — его посетили 200 тыс. человек.

В этом году на фестиваль приглашены делегации из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, субъектов ЮФО: студотрядовцы, активисты сферы молодёжной политики, волонтёры — всего приехали порядка 30 человек.
Глава региона призвал ребят из новых регионов активнее перенимать опыт участия молодежи в проектах развития  и рассказал о последних преобразованиях в облике Волгограда.  В режиме открытого диалога делегаты из новых регионов и субъектов ЮФО задали свои вопросы, поделились эмоциями от посещения города  и молодёжного феста.
Фото администрации Волгоградской области

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