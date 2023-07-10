В Волгограде на перекрестке 7-й Гвардейской и Ленина погасли светофоры

В Центральном районе Волгограда на пересечении улицы 7-й Гвардейской и проспекта имени В. И. Ленина погасли светофоры. Как сообщили V102.RU очевидцы, собирается внушительная пробка.





— Автомобилисты в растерянности. Все едут, как хотят. Регулировщиков пока не видно. Аварийных бригад тоже. Если так дальше пойдет — то ждем аварий и заторов, — рассказал горожанин Мирон Ерошкин.





Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», пробки на в городе составляют четыре балла. От торгово-офисного центра «Арго» до пересечения с улицей Коммунистической образовался полукилометровый затор. Также стоит движение от остановки «Бакинская» до «Улица 7-й Гвардейской».





Фото: читатели информагентства