В Волгограде улучшили качество водоотведения для 30 тысяч жителей





В Кировском районе Волгограда заменили на новый полувековой коллектор, который обеспечивает водоотведение свыше 30 тысяч потребителей и ряд социальных объектов, передает V102.RU.

Работы по замене изношенного участка трубы диаметром 800 мм проводили специалисты «Концессий водоснабжения» на глубине 3,5 метра. При этом подача воды не прерывалась - была организована временная схема отведения стоков.

Коллектор был запущен 54 года назад и с тех пор капитально не ремонтировался. За это время коррозия разрушила верхний свод трубы, пришли в негодность и кольца колодца.





Специалисты предприятия поставили новый колодец из фундаментных блоков и железобетонных колец, а также проложили 18 метров нового полиэтиленового трубопровода. Обновленный участок коллектора подключили к существующему шахтному коллектору диаметром 1800 мм.

Были задействованы две аварийные бригады и несколько единиц спецтехники — экскаватор, тракторы-откачки, комбинированная каналопромывочная машина.

Фото: пресс-службы «Концессий водоснабжения»



