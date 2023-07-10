В Волгограде улучшили качество водоотведения для 30 тысяч жителей

Общество 10.07.2023 13:28
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10.07.2023 13:28
В Кировском районе Волгограда заменили на новый полувековой коллектор, который обеспечивает водоотведение свыше 30 тысяч потребителей и ряд социальных объектов, передает V102.RU.
Работы по замене изношенного участка трубы диаметром 800 мм проводили специалисты «Концессий водоснабжения» на глубине 3,5 метра. При этом подача воды не прерывалась - была организована временная схема отведения стоков.
Коллектор был запущен 54 года назад и с тех пор капитально не ремонтировался. За это время коррозия разрушила верхний свод трубы, пришли в негодность и кольца колодца.
Специалисты предприятия поставили новый колодец из фундаментных блоков и железобетонных колец, а также проложили 18 метров нового полиэтиленового трубопровода. Обновленный участок коллектора подключили к существующему шахтному коллектору диаметром 1800 мм.
Были задействованы две аварийные бригады и несколько единиц спецтехники — экскаватор, тракторы-откачки, комбинированная каналопромывочная машина.
Фото: пресс-службы «Концессий водоснабжения»
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