Волгоградский ЦПКиО 7 июля захлестнула любовь – молодая и верная: фото





В Центральном парке культуры и отдыха сегодня, 7 июля, по случаю Дня семьи, любви и верности впервые прошел Семейный фест на Волге, главными героями которого стали 10 пар, проживших в браке 25 лет и более, а также 14 пар, принявшие участие в массовой регистрации.





Церемония бракосочетания практически ничем не отличалась от той, которые проходят в загсах: счастливые улыбки, обмен кольцами и, конечно, закрепляющий на долгие годы союз поцелуй новобрачных. Единственное, что отличало эту свадьбу от уютного семейного торжества, – присутствие куда большего количества гостей. Как сообщает ИА «Высота 102», за регистрацией на сцене ЦПКиО наблюдало около двухсот волгоградцев.





Самыми молодыми супругами стали двадцатилетние молодожены из Ворошиловского района.

Отдельных аплодисментов удостоился сегодня участник СВО, также сочетавшийся браком на сцене.





Замгубернатора Зина Мержоева вручила сегодня медали «За любовь и верность» тем парам, кто счастлив в браке уже более 25 лет. Высокой наградой отметили 10 семей, среди которых Ольга и Олег Акуленко, Балганам и Имональ Амралиевы, Клавдия и Владимир Бобровы, Ирина и Николай Валютины, Лариса и Олег Докучаевы, Татьяна и Валерий Ивлевы, Тагира и Манир Ниязовы, Мария и Анатолий Петровы, Александра и Виктор Петровы, Елена и Геннадий Хайрулины.





Со сцены фестиваля также объявили победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года»: Раиса и Николай Курносовы из Среднеахтубинского района стали лучшими в номинации «Золотая семья», Наталья и Алексей Кузьмины из Палласовскго района — «Многодетная семья», Анна и Сергей Костиковы из Камышинского района — «Сельская семья», Анна и Сергей Адровы из Калачевского района — «Семья — хранитель традиций», Ирина и Дмитрий Божко из городского округа город Камышин — «Молодая семья». Они представят Волгоградскую область на федеральном уровне.





– С гордостью хочу сказать, что в Волгоградской области значительно выросло число детей в многодетных семьях. – сказала Зина Мержоева. – Если в 2014 году в таких семьях воспитывалось 66 тысяч детей, то в 2022 году — уже 106 тысяч! Семья имеет колоссальное значение в жизни страны. Мы сильны, пока крепка семья в России, пока она сохраняет главные ценности и традиции.













Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»