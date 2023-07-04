Общество

«Бывало по сто прилетов в час»: в Волгограде вручили медали «За отвагу» добровольцам СВО

Общество 04.07.2023 20:15
0
04.07.2023 20:15


В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» сегодня, 4 июля, в торжественной обстановке вручили высокие госнаграды добровольцам, проявившим в зоне СВО мужество, отвагу и самоотверженность. Как сообщает V102.RU, медали «За отвагу» передали бойцам военком региона полковник Андрей Летунов и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский.  


Равиль Ю. родом из Таджикистана. В этом году ему исполнилось 37 лет. Когда в его родной стране началась гражданская война, он вместе с семьей переехал в Крым, а в конце 1996 года оказался в Волгоградской области.  

— В Волгограде обосновались в Кировском районе. До того, как отправиться на фронт добровольцем, работал на стройке монтажником. Срочную служил в войсках ПВО в Хабаровске. Признаться честно, что за все два года выпустил всего три патрона, как и многие, наверное. Тем не менее, принял решение идти на спецоперацию. Все как-то спонтанно произошло. Я когда уже подписал контракт, меня жена и мать стали отговаривать, но я решил пойти. В то время, а это был апрель прошлого года, за деньги и разговора не шло. Три месяца особо ничего не видел в этом плане. Тут не деньги — другое. Надо кому-то родину защищать, — уверен Равиль. 

Мужчина вспоминает, что 4 апреля 2022 года он пересек границу и попал в зону СВО. 

— Служил в добровольческом батальоне «Барс-4». Медаль сегодня вручили за взятие двух населенных пунктов в Николаевской области. Семь с половиной месяцев я был на фронте. Страшновато, конечно. Не покидало ощущение опасности. Представляете, каково это, когда знаешь, что каждый день тебя кто-то хочет убить? В сентябре прошлого года получил осколочное ранение. Помогали нашим камышинским пацанам отбивать «накат» фашистов. Я отказался от госпиталя, у меня двоих друзей не стало в тот день. По нам била артиллерия. Где-то два с половиной дня нас крыли. Бывало по сто прилетов в час. Там как, подлетают коптеры, срисовывают картинку, а потом держись — летит все, что можно и нельзя, — рассказывает доброволец. 


Равиль отмечает, что на фронте столкнулся не только с бойцами ВСУ, но и наемниками из разных стран. 

— В зоне СВО был гранатометчиком. Мы группой по 12 человек шли на задания. Били технику, штурмовали укрепы, брали пленных. Помню, когда были в Александровке, то в школе атаковали французских наемников. Наша 1-я рота заходила. Их человек 20. Не сказать, что трусы. Потом уже, когда мы их разоружили, они все удивлялись, как мы под таким огнем к ним подобрались. Наемников много — англичане, поляки. Но наши мужики тоже не промах. Много и таких, кто уже в возрасте, но молодым могут дать фору. Где-то 80 процентов в отряде — люди старше 45 лет. Многие прошли Чечню. Если по профессиям смотреть, то много ребят строительных специальностей  — электрики, сантехники. Военных бывших достаточно. Командиры наши все пришли из армии.   

Приехавший из зоны СВО волгоградец признается, что на «гражданке» ему пока непривычно. 

— Здесь очень тихо, хотя и машины едут, жизнь вокруг кипит, но все по-другому. В окопах ты постоянно в стрессе, страх тебя преследует, но, тем не менее, как-то все немного притупляется что ли, трудно объяснить. Это можно только почувствовать. Когда на передовой находишься, все внутри переворачивается. Пока я еще до конца не определился, пойду ли еще на один контракт, но если будет нужно, то среди первых отправлюсь. 


Супруга еще одного награжденного сегодня добровольца признается, что ее муж всегда хотел служить своей родине. 

— Он побывал во всех, каких только можно было горячих точках. По зову сердца пошел на спецоперацию. Мой муж не мог оставаться равнодушным. Мы, как верная семья, поддержали его решение. Геройство на самом деле — это просто его долг. Долг защищать свою землю, — делится супруга Виталия Ф., Екатерина. — Мне, конечно очень страшно, переживаю сильно, но зная своего супруга, думаю, что все будет хорошо и он вернется к нам. Муж всю жизнь отдал ВДВ, служил в разведке. С 1981 года в армии. Прошел две чеченские кампании, наград очень много, но рассказывать об этом, если честно, не особо любит. Ранения тоже были, куда без этого. 


Сам гвардии старший прапорщик Виталий Ф. признается, что ему 59 лет и он с 2011 года на пенсии. 

— Большую часть жизни отдал ВДВ, спецназу. Начинал с 7-й гвардейской десантной дивизии, потом 119 парашютно-десантный полк, его сейчас нет, ликвидировали в 2004 году. Потом началось формирование 218 батальона специального назначения, в 1994 году его развернули в 45-й полк специального назначения, сейчас это 45-я бригада специального назначения. Войн прошел очень много. Чечню прошел, первую и вторую. В Сирии был. После того, как сын родился, я все войны отпустил, успокоился. Но когда случилось 24 февраля 2022 года, пришлось принимать решения, — говорит доброволец. — Медаль получил за один из боев, рассказать подробности не могу. Скажу так, что линия боевого соприкосновения в некоторых местах, где стоят наши ребята, находилась всего в 50-70 метрах от противника. 

Получивший награду волгоградец признается, что совсем скоро снова отправится в зону СВО. 

— Контракт заключил на полгода, половина уже за спиной. Я заместитель командира отряда по вооружению.  Обеспечиваю бойцов, но как любой зам я должен выполнять совершенно различные задачи. Где-то консультирую, потому что боевой опыт позволяет. Хотя сравнивать сегодняшние боевые действия на Украине с теми военными столкновения, в которых я принимал участие некорректно. СВО — совсем другой уровень технологий. Высокоточная артиллерия, коптеры, средства разведки. Может быть, будет громко сказано, но сегодня весь мир, вся Европа используют против нас современные образцы вооружений руками братского нам народа. 


Виталий также отмечает, что на стороне Украины выступают так называемые «солдаты удачи» из многих стран. 

— Много поляков, англичан. В том году стояли в Красном Лимане, слушали радиоэфир, в основном одна иностранная речь. Знаете, когда-то я учился в школе прапорщиков, где у нас настольной книгой была «ЦРУ против СССР». Там все эти планы, план Даллеса. Мы все изучали, и тогда это казалось смешным, лишь потом пришло понимание, что все работает. Это настрой был на развал Советского Союза, на разобщение российского общества. Они тоже самое хотели сделать и в России. «Подожгли» Чечню, хотели «раскачать» Башкирию и Татарию, может быть еще какие-то республики, Ингушетию. Но не смогли. Тогда политики нашли правильные компромиссные решения. Поэтому не полыхнуло, не развалилась Россия, — рассуждает десантник. 

Совсем скоро гвардии старший прапорщик вернется в отряд, на фронт. Туда, где его ждут ребята. Ведь девиз ВДВ — никто, кроме нас. Победа будет за нами! 




Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Читайте также: 

«За мужество, отвагу и самоотверженность»: в Волгограде наградили троих бойцов СВО

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.07.2023 21:12
Общество 04.07.2023 21:12
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2023 19:17
Общество 04.07.2023 19:17
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2023 16:30
Общество 04.07.2023 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2023 16:19
Общество 04.07.2023 16:19
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2023 13:12
Общество 04.07.2023 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2023 11:55
Общество 04.07.2023 11:55
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2023 10:18
Общество 04.07.2023 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2023 20:37
Общество 03.07.2023 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2023 20:12
Общество 03.07.2023 20:12
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2023 18:00
Общество 03.07.2023 18:00
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2023 17:52
Общество 03.07.2023 17:52
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2023 16:31
Общество 03.07.2023 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2023 15:07
Общество 03.07.2023 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.07.2023 11:22
Общество 03.07.2023 11:22
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2023 09:28
Общество 03.07.2023 09:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:12
Денис Клявер выступит в Камышине после арбузного фестиваляСмотреть фотографии
20:42
Вице-премьер Хуснуллин: трассу А-260 от Волгограда продлят до ЛуганскаСмотреть фотографии
20:15
«Бывало по сто прилетов в час»: в Волгограде вручили медали «За отвагу» добровольцам СВОСмотреть фотографии
20:00
В четырех скверах Волгограда вандалы украли части системы автополиваСмотреть фотографии
19:17
Волгоградцы повторят Харьковский судебный процесс 1943 годаСмотреть фотографии
18:42
Ядовитый паук каракурт атаковал 13-летнего школьника в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:06
Отец учил стрелять. Родители фигурантов дела об убийстве IT-специалиста отказались от показанийСмотреть фотографии
16:58
«Дедушка вёз внука в Воронежскую область»: стали известны подробности смертельного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:30
Что нужно для перерасчета за плохую уборку мусора: читаем ответ регоператораСмотреть фотографии
16:19
МЧС: Волгоградскую область вечером 4 июля накроет грозовой штормСмотреть фотографии
15:02
Ушел рано утром. В Волгограде на диком пляже утонул мужчинаСмотреть фотографии
14:52
Директор Центра народного творчества сдал на металл сцену с бульвара ЭнгельсаСмотреть фотографии
14:44
В Урюпинской ЦРБ умер ребенок из перевернувшегося на трассе «УАЗа»Смотреть фотографии
14:19
Волгоградский эвакуаторщик угнал японский минивэн у иностранцаСмотреть фотографии
13:50
В Волгограде женщина проспала убийство собственного супругаСмотреть фотографии
13:36
На трассе Москва-Волгоград перевернулся «УАЗ», есть пострадавшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
В Волгограде разработали инструкцию по удалению карты из транспортного стоп-листаСмотреть фотографии
12:40
«Плавал лицом вниз»: на севере Волгограда в пруду обнаружили труп пропавшего 29 июня парняСмотреть фотографии
12:21
Губернатор Бочаров заглянул в будущее волгоградского электротранспортаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Приговор за взятку огласили экс-начальнику Урюпинского МРЭО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
Прокуратура утвердила обвинение в отношении подрядчика «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
11:55
ВС РФ встал на сторону волгоградца, случайно купившего в ЦУМе Москвы вещи с нереальным дисконтомСмотреть фотографии
11:18
Русской выхухоли в Волгоградской области грозит вымираниеСмотреть фотографии
10:40
Один человек погиб, один ранен в ДТП 4 июля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:18
РПН призвал волгоградцев защищаться от укусов комаров, поражающих мозгСмотреть фотографии
09:54
Андрей Бочаров анонсировал 4 июля строительство линии СТ до поселка ГЭССмотреть фотографии
09:46
Под Волгоградом водитель едва не сгорел в перевернувшейся иномаркеСмотреть фотографии
07:17
В мэрии Волжского рассказали о трехлетней борьбе со смердящими стоками в промзонеСмотреть фотографии
21:32
Стали известны подробности падения с высоты ребенка в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:37
Мэрия Волгограда ищет, чьими руками разобрать свалки в городеСмотреть фотографии
 