В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» сегодня, 4 июля, в торжественной обстановке вручили высокие госнаграды добровольцам, проявившим в зоне СВО мужество, отвагу и самоотверженность. Как сообщает V102.RU, медали «За отвагу» передали бойцам военком региона полковник Андрей Летунов и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский.





Равиль Ю. родом из Таджикистана. В этом году ему исполнилось 37 лет. Когда в его родной стране началась гражданская война, он вместе с семьей переехал в Крым, а в конце 1996 года оказался в Волгоградской области.

— В Волгограде обосновались в Кировском районе. До того, как отправиться на фронт добровольцем, работал на стройке монтажником. Срочную служил в войсках ПВО в Хабаровске. Признаться честно, что за все два года выпустил всего три патрона, как и многие, наверное. Тем не менее, принял решение идти на спецоперацию. Все как-то спонтанно произошло. Я когда уже подписал контракт, меня жена и мать стали отговаривать, но я решил пойти. В то время, а это был апрель прошлого года, за деньги и разговора не шло. Три месяца особо ничего не видел в этом плане. Тут не деньги — другое. Надо кому-то родину защищать, — уверен Равиль.

Мужчина вспоминает, что 4 апреля 2022 года он пересек границу и попал в зону СВО.

— Служил в добровольческом батальоне «Барс-4». Медаль сегодня вручили за взятие двух населенных пунктов в Николаевской области. Семь с половиной месяцев я был на фронте. Страшновато, конечно. Не покидало ощущение опасности. Представляете, каково это, когда знаешь, что каждый день тебя кто-то хочет убить? В сентябре прошлого года получил осколочное ранение. Помогали нашим камышинским пацанам отбивать «накат» фашистов. Я отказался от госпиталя, у меня двоих друзей не стало в тот день. По нам била артиллерия. Где-то два с половиной дня нас крыли. Бывало по сто прилетов в час. Там как, подлетают коптеры, срисовывают картинку, а потом держись — летит все, что можно и нельзя, — рассказывает доброволец.





Равиль отмечает, что на фронте столкнулся не только с бойцами ВСУ, но и наемниками из разных стран.

— В зоне СВО был гранатометчиком. Мы группой по 12 человек шли на задания. Били технику, штурмовали укрепы, брали пленных. Помню, когда были в Александровке, то в школе атаковали французских наемников. Наша 1-я рота заходила. Их человек 20. Не сказать, что трусы. Потом уже, когда мы их разоружили, они все удивлялись, как мы под таким огнем к ним подобрались. Наемников много — англичане, поляки. Но наши мужики тоже не промах. Много и таких, кто уже в возрасте, но молодым могут дать фору. Где-то 80 процентов в отряде — люди старше 45 лет. Многие прошли Чечню. Если по профессиям смотреть, то много ребят строительных специальностей — электрики, сантехники. Военных бывших достаточно. Командиры наши все пришли из армии.

Приехавший из зоны СВО волгоградец признается, что на «гражданке» ему пока непривычно.

— Здесь очень тихо, хотя и машины едут, жизнь вокруг кипит, но все по-другому. В окопах ты постоянно в стрессе, страх тебя преследует, но, тем не менее, как-то все немного притупляется что ли, трудно объяснить. Это можно только почувствовать. Когда на передовой находишься, все внутри переворачивается. Пока я еще до конца не определился, пойду ли еще на один контракт, но если будет нужно, то среди первых отправлюсь.





Супруга еще одного награжденного сегодня добровольца признается, что ее муж всегда хотел служить своей родине.

— Он побывал во всех, каких только можно было горячих точках. По зову сердца пошел на спецоперацию. Мой муж не мог оставаться равнодушным. Мы, как верная семья, поддержали его решение. Геройство на самом деле — это просто его долг. Долг защищать свою землю, — делится супруга Виталия Ф., Екатерина. — Мне, конечно очень страшно, переживаю сильно, но зная своего супруга, думаю, что все будет хорошо и он вернется к нам. Муж всю жизнь отдал ВДВ, служил в разведке. С 1981 года в армии. Прошел две чеченские кампании, наград очень много, но рассказывать об этом, если честно, не особо любит. Ранения тоже были, куда без этого.





Сам гвардии старший прапорщик Виталий Ф. признается, что ему 59 лет и он с 2011 года на пенсии.

— Большую часть жизни отдал ВДВ, спецназу. Начинал с 7-й гвардейской десантной дивизии, потом 119 парашютно-десантный полк, его сейчас нет, ликвидировали в 2004 году. Потом началось формирование 218 батальона специального назначения, в 1994 году его развернули в 45-й полк специального назначения, сейчас это 45-я бригада специального назначения. Войн прошел очень много. Чечню прошел, первую и вторую. В Сирии был. После того, как сын родился, я все войны отпустил, успокоился. Но когда случилось 24 февраля 2022 года, пришлось принимать решения, — говорит доброволец. — Медаль получил за один из боев, рассказать подробности не могу. Скажу так, что линия боевого соприкосновения в некоторых местах, где стоят наши ребята, находилась всего в 50-70 метрах от противника.

Получивший награду волгоградец признается, что совсем скоро снова отправится в зону СВО.

— Контракт заключил на полгода, половина уже за спиной. Я заместитель командира отряда по вооружению. Обеспечиваю бойцов, но как любой зам я должен выполнять совершенно различные задачи. Где-то консультирую, потому что боевой опыт позволяет. Хотя сравнивать сегодняшние боевые действия на Украине с теми военными столкновения, в которых я принимал участие некорректно. СВО — совсем другой уровень технологий. Высокоточная артиллерия, коптеры, средства разведки. Может быть, будет громко сказано, но сегодня весь мир, вся Европа используют против нас современные образцы вооружений руками братского нам народа.





Виталий также отмечает, что на стороне Украины выступают так называемые «солдаты удачи» из многих стран.

— Много поляков, англичан. В том году стояли в Красном Лимане, слушали радиоэфир, в основном одна иностранная речь. Знаете, когда-то я учился в школе прапорщиков, где у нас настольной книгой была «ЦРУ против СССР». Там все эти планы, план Даллеса. Мы все изучали, и тогда это казалось смешным, лишь потом пришло понимание, что все работает. Это настрой был на развал Советского Союза, на разобщение российского общества. Они тоже самое хотели сделать и в России. «Подожгли» Чечню, хотели «раскачать» Башкирию и Татарию, может быть еще какие-то республики, Ингушетию. Но не смогли. Тогда политики нашли правильные компромиссные решения. Поэтому не полыхнуло, не развалилась Россия, — рассуждает десантник.

Совсем скоро гвардии старший прапорщик вернется в отряд, на фронт. Туда, где его ждут ребята. Ведь девиз ВДВ — никто, кроме нас. Победа будет за нами!













Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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