В Дубовке к выпускникам школ приплыла яхта с алыми парусами

В Дубовке Волгоградской области накануне по традиции отметили бал выпускников проходом яхты с алыми парусами. Как сообщает V102.RU со ссылкой на районную газету «Сельская новь», праздник прошел на берегу Волги, куда пришли выпускники 9-ых и 11-ых классов школ Дубовского района.
Торжество сопровождалось концертом, а затем в сумерках под восторженные возгласы появилась яхта с алыми парусами. Закончился праздник дискотекой.
Напомним, сказочная яхта уже несколько лет является обязательным элементом бала выпускников в Дубовке. Вчерашние школьники обязательно загадывают желания, как только яхта показывается в бухте. Фото газеты "Сельская новь"