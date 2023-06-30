Общество

В Волгограде ребенку находящегося на СВО бойца помогли купить жизненно важное лекарство

Общество 30.06.2023 11:11
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30.06.2023 11:11

  

В Волгограде семье участника специальной военной операции потребовалась срочная помощь в покупке жизненно важного лекарства для ребенка. В то время, пока мать собирает документы на бесплатное обеспечение препаратом, 3-летней Мирославе необходимо принимать препарат от тяжелого заболевания суставов. Месячный запас медикаментов для девочки приобрело региональное отделение Российского детского фонда. 

Наталия и ее маленькая дочь сейчас нуждаются в особенной поддержке – глава семьи находится в зоне боевых действий, участвуя в специальной военной операции. Как рассказала мама девочки, к сожалению, болезнь прогрессирует, поэтому в настоящее время решается вопрос с оформлением ребенку инвалидности, – рассказали ИА «Высота 102» в волгоградском Детфонде. – После недавнего обследования в областной детской больнице Мирославе был назначен дорогостоящий препарат. В ближайшее время она сможет получать лекарство в поликлинике по месту жительства на безвозмездной основе. Однако на оформление документов требуется некоторое время. 

Сообщается, что семья уже использует препарат. 

Хочу выразить благодарность Российскому детскому фонду, и особенно – Соловьевой Ирине Анатольевне, за оказанную в максимально короткие сроки помощь, – говорит мама Мирославы Наталия. – Сердце радуется за то, что в нашем мире есть такие замечательные организации и люди, не оставляющие деток в трудной ситуации. Огромное человеческое спасибо!

Наша благотворительная организация вместе с партнерами и меценатами делает все возможное, чтобы поддержать близких российских военнослужащих, у которых здесь, в том числе, на нашей волгоградской земле, остаются жены с детьми. Мы понимаем, какой нелегкий период переживают сейчас эти семьи, особенно в ситуациях, когда сыновья или дочери болеют. Поэтому наша задача – быть рядом. И это направление для Детского фонда – одно из важнейших, – говорит, в свою очередь, Ирина Соловьева. 

Напомним, что с февраля 2022 года по решению руководства Волгоградской области региональное отделение Детфонда совместно с комитетом соцзащиты населения координирует сбор благотворительных средств в пользу жителей Донбасса. В марте этого года Ирина Соловьева побывала в Луганской Народной Республике, где сопровождала автопоезд с гуманитарным грузом, который предназначался для луганских семей с детьми. В частности, вещи первой необходимости, бытовую технику получили жители подшефного для Волгоградской области Станично-Луганского района.

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